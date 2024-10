Paar kauft sich Traumhaus auf Insel für nur 6500 Franken

Dani und Evan Benton sind nach Japan ausgewandert. Bild: X, cnbc.com

Ein junges Ehepaar hat sein Leben in den USA aufgegeben und sich auf einer Insel in Japan ein Haus gekauft. Bisher läuft das Abenteuer der Auswanderer optimal.

tcar Carsten Dörges

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Für 7500 Dollar (6500 Franken) hat sich ein Ehepaar aus den USA ein Haus auf einer japanischen Insel gekauft.

Die Auswanderer haben nach der Renovierung ein Gästehaus eröffnet.

Das Haus ist im traditionellen japanischen Stil erbaut, mit massiven Holzbalken und Tatami-Matten als Bodenbelag. Mehr anzeigen

Für dieses Ehepaar aus den USA hat sich ein grosser Traum erfüllt und dies an einem ungewöhnlichen Ort. Evan und Dani Benton haben sich ein altes, verlassenes Häuschen auf einer japanischen Insel gekauft und zu einem Gästehaus umgebaut. Für unglaubliche 7500 Dollar (ca. 6500 Franken) konnten sie das Haus mit Grundstück erwerben.

«Wir mochten einige Aspekte unseres Lebens in der Stadt, aber mit der Zeit merkten wir, wie sehr wir uns eine ländliche, autarke Existenz wünschten», erklärt Dani Benton bei «CNBC». Ganz ohne Vorbereitung ging das Abenteuer dann doch nicht los, denn Dani und ihr Mann Evan lebten fünf Jahre am Stadtrand von New Orleans, dort wurde gegärtnert und eine Bienenkolonie gehalten. Dani hatte hauptberuflich ein Fotogeschäft, ihr Mann arbeitete als Massagetherapeut.

Da Evan Japanisch sprechen konnte, bot sich Japan als Ziel ihres neuen Lebens an. Als dann das Haus auf der Insel Ōmishima entdeckt wurde, überlegten die Bentons nicht lange. Das Haus, Baujahr 1953, stand seit zehn Jahren leer. Es ist im traditionellen japanischen Stil erbaut, mit massiven Holzbalken und Tatami-Matten als Bodenbelag.

29'000 Dollar (ca. 25‘000 Franken) hat die Renovierung gekostet. Jetzt ist das Gästehaus fertig und die Bentons können von den Einnahmen und ihrer Imkerei leben.

«Die Insel Ōmishima fühlte sich von dem Moment an, als wir ankamen, wie ein Zuhause an. Zum jetzigen Zeitpunkt können wir uns nicht vorstellen, irgendwo anders zu leben», sagt Dani Benton bei «CNBC».