Tuchel muss bei Bayern im Sommer gehen

Thomas Tuchels Aus bei Bayern München steht fest. Allerdings erfolgt die Trennung nicht sofort, sondern erst im Sommer.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Thomas Tuchel muss Bayern München zum Saisonende verlassen.

Man sei «in einem offenen, guten Gespräch zu dem Entschluss gekommen», teilt der deutsche Rekordmeister mit.

Bis im Sommer wollen die Bayern aber mit Tuchel durchziehen. So darf der 50-Jährige auch am Samstag im Spiel gegen RB Leipzig auf der Bayern-Bank Platz nehmen. Mehr anzeigen

Jetzt ist es fix: Thomas Tuchel wird Bayern München verlassen. Allerdings nicht per sofort, sondern zum Saisonende. Man habe «gemeinsam entschieden, die ursprünglich bis zum 30. Juni 2025 datierte Zusammenarbeit bereits zum 30. Juni 2024 zu beenden», teilen die Bayern am Mittwochvormittag mit. «Dies ist das Ergebnis eines einvernehmlichen Gesprächs zwischen dem Vorstandsvorsitzenden Jan-Christian Dreesen und Thomas Tuchel.»

«Wir sind in einem offenen, guten Gespräch zu dem Entschluss gekommen, unsere Zusammenarbeit zum Sommer einvernehmlich zu beenden», wird Dreesen in der Medienmitteilung zitiert. Das Ziel sei es, mit der Saison 2024/25 eine sportliche Neuausrichtung mit einem neuen Trainer vorzunehmen.

Dreesen: «Bis dahin ist jeder Einzelne im Club ausdrücklich gefordert, um in der Champions League und in der Bundesliga das maximal Mögliche zu erreichen. Hierbei nehme ich auch explizit die Mannschaft in die Pflicht.»

Tuchel sagt: «Wir haben vereinbart, dass wir unsere Zusammenarbeit nach dieser Saison beenden. Bis dahin werde ich mit meinem Trainerteam selbstverständlich weiter alles für den maximalen Erfolg geben.»

Erste titellose Saison seit 2012 droht

Bayern hat zuletzt drei Pflichtspiele in Folge verloren, liegt in der Bundesliga acht Punkte hinter Bayer Leverkusen und steht im Champions-League-Achtelfinal nach einer 0:1-Hinspiel-Niederlage bei Lazio Rom mit dem Rücken zur Wand. Im Pokal sind die Bayern schon in der 2. Runde am Drittligisten Saarbrücken gescheitert. Es droht die erste titellose Saison seit 2012.

Tuchel hatte die Mannschaft im März 2023 vom entlassenen Julian Nagelsmann übernommen und in der letzten Saison noch zum Meistertitel geführt. In dieser Saison hat der 50-Jährige in seinem Starensemble viele Verletzte zu beklagen. Auf der anderen Seite enttäuschte das immer noch hochkarätig besetzte Team zu oft.

Die taktischen und personellen Wechsel in den vergangenen Spielen hatten keinen Erfolg. Fachlich gab es viel Lob für Tuchel, mit dem einen oder anderen Star gab es aber auch Misstöne. Wiederholt wies Tuchel auf die Diskrepanz zwischen den Leistungen in den Spielen und im Training hin. Nun also ist klar, dass sich die Wege im Sommer trennen werden.