PSG – Dortmund 0:1 Halbfinal-Rückspiel Champions League, Saison 2023/24 07.05.2024

Vor drei Jahren setzte sich PSG in der Champions League noch gegen Dortmund durch und sorgte mit einer provokanten Aktion für Aufregung. Nun folgt die Retourkutsche der Dortmunder.

Dortmund gewinnt am Dienstag in Paris mit 1:0 und zieht in den Champions-League-Final ein. Es ist auch die Revanche für das verlorene Achtelfinal-Duell in der Saison 2019/20. Damals setzte sich PSG knapp mit dem Gesamtskore von 3:2 durch.

Die Spiele blieben vor allem wegen der Provokationen der beiden Teams in Erinnerung. Erling Haaland schoss den BVB zunächst mit einem Doppelpack zum 2:1-Sieg im Hinspiel und zeigte einen Yoga-Jubel. Vor dem Rückspiel in Paris postete der Norweger ein Snapchat-Foto, posierte mit aktiviertem «Paris»-Filter und schrieb: «My City, not yours.»

Die PSG-Stars fühlten sich vom damals 20-jährigen Haaland stark provoziert. Zunächst wiederholte Neymar bei seinem Treffer den Yoga-Jubel und nachdem die Franzosen sich mit 2:0 durchgesetzt hatten, zeigte die ganze Mannschaft die Meditation-Pose. Der Klub postete die provozierende Geste sogar auf seinen offiziellen Kanälen.

Nun folgt die Rache des BVB. Der englische X-Account der Dortmunder repostet den damaligen Beitrag und schreibt dazu: «Schmeckt wie guter Wein.»

Tastes like fine wine 🍷 https://t.co/lxnBFC4yPh — Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 7, 2024