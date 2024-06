Hitzfeld stichelt gegen blue Sport Kommentatoren 28.05.2024

Ottmar Hitzfeld verfolgt den Champions-League-Final von zuhause aus. Wie schaut es aus, wenn Hitzfeld ein Fussballspiel vom Sofa aus anschaut? Mit seiner Aussage sorgt der 75-Jährige für Schmunzler.

lih Linus Hämmerli

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ottmar Hitzfeld schaut den Champions-League-Final auf blue Sport.

Beim Fussball-Talk Heimspiel spricht er über das Endspiel und darüber, wie er vor dem TV ein Spiel schaut. «Sachlich», so Hitzfeld.

Mit einer Aussage sorgt Hitzfeld für Lacher im Studio: «Manchmal stelle ich den Ton ab, wenn zu viel geredet wird ...» Mehr anzeigen

Ottmar Hitzfeld verrät im Fussball-Talk Heimspiel, wo er den Champions-League-Final zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund verfolgen wird: «Daheim, auf blue.» So könne er das Spiel auch geniessen. Einer persönlichen Einladung von BVB-Boss Watzke ist der 75-Jährige nicht gefolgt.

UHD HDR Borussia Dortmund - Real Madrid CF Sa 01.06. 19:30 - 00:05 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR Borussia Dortmund - Real Madrid CF Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Wie tickt Hitzfeld als Zuschauer eines Fussballspiels vor dem TV? «Ich geniesse es», so Hitzfeld und fügt mit einem Grinsen an: «Manchmal stelle ich den Ton ab, wenn zu viel geredet wird ...» Gelächter im Studio. «Wenn die Experten vielleicht noch dabei sind. Nein, nein. Das ist jetzt Spass», fügt die Trainerlegende an.

Am Samstagabend drückt der zweifache Champions-League-Sieger (1996 mit Dortmund, 2001 mit Bayern München) den Borussen den Daumen. Er schaue sich das Spiel wie als Trainer an – sachlich. Dennoch sei er angespannt. «Ich hoffe natürlich, dass Borussia Dortmund als Aussenseiter das Spiel gewinnt.»

