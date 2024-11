Shakhtar – Young Boys 2:1 UEFA Champions League // Matchday 4 // Saison 24/25 06.11.2024

Die Berner Young Boys bleiben auch im vierten Champions-League-Spiel ohne Punkte. Das Team von Joël Magnin verliert gegen Schachtar Donezk nach 1:0-Führung mit 1:2. Das sind die Noten der YB-Akteure.

Beat Signer, Gelsenkirchen Sandro Zappella

Torhüter

Note der Redaktion: 4.5 Torhüter Marvin Keller

Darf wieder einmal für von Ballmoos ran und zeigt eine starke Vorstellung. Hält kurz vor dem Abseitstor der Ukrainer in der Startphase spektakulär aus kurzer Distanz. In der 15. Minute dann erneut bärenstark im Eins-gegen-Eins mit Eguinaldo – er bügelt damit Niasses Horror-Fehlpass aus und verhindert den frühen Rückstand.

Danach hält er alles, was zu halten ist. Beim ersten Gegentor ist er machtlos, beim zweiten fehlen ihm ein paar Zentimeter. Im Rückstand liegend löst er das Spiel teils weit vor dem eigenen Kasten aus, um zusätzlichen Druck auf den Gegner auszuüben. Der Mut wird nicht belohnt.

Abwehr

Note der Redaktion: 4 Linksverteidiger / Innenverteidiger Lewin Blum

Startet als Linksverteidiger, wo ihm Zubkov etwas Mühe bereitet. In diesem Duell holt er sich auch eine frühe Gelbe Karte ab – der darauffolgende Freistoss leitet das 1:1 ein. Kurz vor der Pause gelingt ihm ein toller Vorstoss in den gegnerischen Strafraum, seine Flanke kann von Ganvoula aber nicht verwertet werden.

Nach den beiden Ausfällen in der YB-Abwehr übernimmt er das Kommando in der Innenverteidigung – und macht das gut. Er stellt wichtige Blocks und gibt in Ballbesitzphasen den Spielmacher aus der Abwehr. Beweist auch über grössere Distanzen hohe Passgenauigkeit.

Note der Redaktion: 4 Innenverteidiger Loris Benito

Steht nur knapp eine halbe Stunde auf dem Platz, weil er kurz vor dem ersten Gegentreffer verletzt raus muss, weshalb YB beim 1:1 auch nur zu zehnt auf dem Platz steht. Ein weiterer bitterer Ausfall beim Schweizer Meister. Und es sollte nicht der letzte bleiben.

Note der Redaktion: 4.5 Innenverteidiger Sandro Lauper

Auch er muss das Spiel mit einer Verletzung frühzeitig beenden (62. Minute). Hinterlässt bis dahin aber einen guten Eindruck. In der 54. Minute verhindert er mit sackstarkem Stellungsspiel den dritten Gegentreffer. Drei Minuten später steht er erneut goldrichtig und kann entscheidend klären – knickt aber in dieser Situation mit dem rechten Fuss um und wird von Magnin kurz darauf vom Platz genommen.

Note der Redaktion: 4 Rechtsverteidiger Zachary Athekame

Macht defensiv keine grossen Fehler, lässt sich aber bei einem Konter in der zweiten Halbzeit zu einfach austanzen, weshalb Niasse hinhalten muss und dafür die Gelbe Karte sieht. In der 75. Minute zaubert er im gegnerischen Strafraum und lässt mehrere Gegenspieler stehen, sein Abschluss wird dann aber geblockt. Es ist ein erfrischender Moment in der YB-Offensive. Wird kurz vor der Pause verwarnt.

Mittelfeld

Note der Redaktion: 3.5 Zentrales Mittelfeld Cheikh Niasse

Verkörpert den modernen Mittelfeldspieler und setzt überall auf dem Platz Akzente. Allerdings sind diese von unterschiedlicher Qualität. In der 15. unterläuft ihm ein Horror-Fehlpass, der nur dank Marvin Keller nicht das 1:0 für Schachtar zur Folge hat.

In der 27. Minute glänzt er mit Offensiv-Pressing, gewinnt den Ball im gegnerischen Drittel und legt blitzschnell für Imeri auf, der zum 1:0 versenkt.

Wenig später hat er Glück, dass sein Handspiel im eigenen Strafraum nicht geahndet wird, spielt dann die Kugel wieder direkt in die Füsse eines Ukrainers und kommt erneut ungeschoren davon. In der 70. Minute kommt er klar zu spät und sieht dafür die Gelbe Karte.

Note der Redaktion: 3.5 Zentrales Mittelfeld Filip Ugrinic

Fällt weder gross auf noch ab. Immer wieder sorgt er für clevere Momente im Umschaltspiel, grosse Chancen resultieren daraus aber nur selten.

Note der Redaktion: 3 Rechtes Mittelfeld Darian Males

Steht beim 1:1 auf der rechten Abwehrseite im Schilf und lässt Assistgeber Sudakov im Rücken davonziehen. Ab und zu kommt er im Pressing etwas zu spät. Gegen vorne geht nicht viel. In der 62. Minute ausgewechselt.

Note der Redaktion: 3 Linkes Mittelfeld Ebrima Colley

Beim 1:1 entwischt ihm Torschütze Zubkov. Ist immer wieder am schnellen YB-Umschaltspiel beteiligt, daraus resultieren schlussendlich aber wenig Chancen. Auch sein Arbeitstag ist nach 62 Minuten beendet.

Note der Redaktion: 4 Offensives Mittelfeld Kastriot Imeri

Schiesst das 1:0 in der 27. Minute und schickt Schachtar-Goalie Riznyk mit einem cleveren Abschluss in die falsche Ecke, bleibt aber abgesehen von ein paar Dribblings sonst blass. Beim 1:1 läuft er nicht mit Sudakov mit, sondern will seinen Gegenspieler an Males übergeben. Das geht schief. Zur Pause angeschlagen für Monteiro ausgewechselt.

Sturm

Note der Redaktion: 3.5 Stürmer Silvere Ganvoula

Setzt die meisten der wenigen YB-Akzente in der Offensive und spielt auch als einziger Angreifer durch. Nach einem Warnschuss in der Startphase verpasst er nach einer Blum-Flanke kurz vor der Pause per Kopf. Im zweiten Durchgang verursacht er mit einer gefährlichen Flanke beinahe ein Schachtar-Eigentor. Aber eben nur beinahe.

Eingewechselte Spieler

Note der Redaktion: 3.5 Zentrales Mittelfeld Lukasz Lakomy

Kommt in der 33. für den verletzten Benito. Sieht beim 2:1 nicht gut aus, als er sich von Sudakov umkurven lässt, der dann zur Schachtar-Führung trifft. Steckt vor der Pause schön auf Blum durch, bleibt sonst in der Offensive blass.

Note der Redaktion: 4.5 Offensives Mittelfeld / Sturm Joel Monteiro

Wird nach seinem Schuhwurf von Magnin auf die Bank verbannt, obwohl er in den nächsten Super-League-Partien gesperrt fehlt.

Zur Pause kommt er für Torschütze Imeri und sorgt daraufhin für etwas mehr Dampf in der YB-Offensive. In der 82. Minute lässt er sehenswert mehrere Gegenspieler stehen, schickt eine brandgefährliche Hereingabe in den Schachtar-Strafraum. Die flache Flanke findet leider keinen Abnehmer.

Note der Redaktion: 4 Linksverteidiger Rhodri Smith

Der 18-Jährige gibt aufgrund der Verletzungskrise beim Schweizer Meister in der 62. Minute sein YB-Debüt – und das ausgerechnet in der Champions League. Macht seine Sache auf der linken Abwehrseite gut, spielt in der letzten halben Stunde zu null.

Note der Redaktion: 3.5 Linkes Mittelfeld Alan Virginius

Wird in der 62. Minute für Colley eingewechselt. Kann keine Akzente setzen.

Note der Redaktion: 3.5 Rechtes Mittelfeld Meschack Elia

Ersetzt in der 62. Minute Males, bleibt abgesehen von einem erfolglosen Vorstoss unsichtbar.