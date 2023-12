Strellers Rückblick auf die Gruppenphase der Champions League Die Gruppenphase in der Champions League ist zu Ende. blue Sport Experte Marco Streller nennt seine Titelfavoriten und sagt, welche Teams ihn am meisten überrascht und enttäuscht haben. 14.12.2023

blue Sport Experte Marco Streller zieht nach der Gruppenphase der Champions League Bilanz. Welche Teams haben ihn beeindruckt, wer muss sich steigern und wie beurteilt er die Leistungen von YB?

Vier Fragen an Marco Streller Wer ist nach der Gruppenphase dein Titelfavorit?

Welches Team hat dich besonders enttäuscht?

Welches Team hat dich überrascht?

Dein Fazit zur Kampagne von YB? Mehr anzeigen

Dass Marco Streller Manchester City und Real Madrid in der Champions League zu den Top-Favoriten im Kampf um den Titel zählt, das überrascht kaum. Die beiden sind ohne Punktverlust durch die Gruppenphase navigiert und haben in den letzten Jahren in der Königsklasse immer wieder ganz weit vorne mitgemischt. Aber auch die Auftritte der Bayern haben dem blue Sport Experten imponiert.

Manchester United sei «eine riesige Enttäuschung» gewesen, so Streller, der damit ins gleiche Horn bläst wie Marcel Reif und Mladen Petric – und wohl ganz, ganz viele Fussball-Fans rund um den Globus auch. Steigern müsse sich auch das Starensemble aus Paris: «PSG hat alles Glück der Welt gebraucht, um überhaupt weiterzukommen.» Streller gibt aber auch zu bedenken, dass PSG in der wohl schwierigsten Gruppe überhaupt gespielt habe.

Welches Team Streller überrascht hat und wie er die Leistungen von YB bewertet, das hörst du im Video oben.

