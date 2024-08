Galatasaray – Young Boys 0:1 UEFA Champions League, Playoff-Hinspiel, Saison 24/25 27.08.2024

Der Einzug in die Champions League ist für YB nicht nur aus finanzieller Sicht ein Segen. Auch in Sachen Prestige erreichen die Berner einen Meilenstein und überholen den FC Basel im UEFA-Ranking.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen YB hat sich in den Champions-League-Playoffs gegen Galatasaray Istanbul durchgesetzt und steht in der Liga-Phase.

Mit den Siegen gegen Galatasaray konnten die Berner schon fleissig Punkte sammeln und den FC Basel in der Fünfjahreswertung der UEFA überholen.

Im neuen Modus der Champions League darf sich YB auch Hoffnungen auf die K.o.-Phase machen. 12 von 36 Teams müssten die Berner dafür hinter sich lassen.

Mit dem Erreichen der Champions League klingeln bei den Young Boys die Kassen. 18,6 Millionen Euro erhält YB alleine als Startprämie. In der neuen Liga-Phase kriegen die Berner dann gleich achtmal die Möglichkeit auf Punkteprämien: 2,1 Millionen Euro gibt's für einen Sieg, 700'000 Euro für ein Unentschieden. Mit Rangprämien, Wertprämien und Ticketeinnahmen winken YB insgesamt wohl mehr als 40 Millionen Euro.

Darüber hinaus kann sich YB auch über einen Sprung in der Fünfjahreswertung der UEFA freuen. Im aktualisierten Klub-Ranking finden sich die Berner auf Rang 53 wieder – und stehen damit jetzt einen Platz vor dem FC Basel.

Erstmals überhaupt laufen die Berner den Baslern auf internationalem Parkett den Rang ab. Seit 2004 war der FCB im UEFA-Ranking dank seiner Erfolge im Europacup die unangefochtene Nummer 1 der Schweiz, davor war es Rekordmeister GC. Jetzt hat YB – in den letzten sieben Jahren sechsmal Meister – diesen Status inne. Obwohl die Young Boys in der Super League nach dem fünften Spieltag mit nur zwei Punkten am Tabellenende stehen.

YB hofft auf machbare Gegner

Im Verlauf der Saison kann YB in der Königsklasse weiter fleissig Punkte sammeln, während der FCB das europäische Geschäft verpasst hat und nun vor dem Fernseher zuschauen muss. In der Champions League wird das nicht leicht für den Schweizer Meister. Das Playoff-Duell gegen Galatasaray hat aber gezeigt, dass sich YB keinesfalls verstecken muss.

Im neuen Champions-League-Modus gibt's keine Gruppen mehr, sondern eine Liga mit Rangliste. 24 der 36 Teams erreichen die K.o.-Phase. Da darf sich YB durchaus Hoffnungen auf ein Weiterkommen machen. Die Young Boys dürften bei der Auslosung am Donnerstag (18.00 Uhr, live auf blue Zoom) zumindest den einen oder anderen Gegner zugelost bekommen, der auf dem Papier schwächer einzuschätzen ist als Galatasaray.

Die Lostöpfe der Champions League Topf 1: Real Madrid, Manchester City, FC Bayern München, Paris Saint-Germain, FC Liverpool, Inter Mailand, Borussia Dortmund, RB Leipzig, FC Barcelona

Topf 2: Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta Bergamo, Juventus Turin, Benfica Lissabon, FC Arsenal, FC Brügge, Schachtjor Donezk, AC Mailand

Topf 3: Feyenoord Rotterdam, Sporting Lissabon, PSV Eindhoven, Celtic Glasgow, FC Salzburg, BSC Young Boys , Dinamo Zagreb, Lille OSC, Roter Stern Belgrad

Topf 4: VfB Stuttgart, AS Monaco, Aston Villa, FC Bologna, FC Girona, Sturm Graz, Stade Brest, Sparta Prag, Slovan Bratislava