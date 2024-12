Stilz: «Heidenheim hat auch nicht gerade eine positive Phase» FCSG-Sportchef Roger Stilz blickt bei blue Sport auf die Winterpause, die zweite Saisonhälfte und das vielleicht letzte Conference-League-Spiel gegen Heidenheim. 18.12.2024

Der FC St.Gallen benötigt im letzten Conference-League-Spiel einen Sieg in Heidenheim, um die Chance auf das europäische Überwintern zu wahren. Sportchef Roger Stilz bleibt trotz des grossen Gegners positiv.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC St.Gallen steht vor dem vielleicht letzten Conference-League-Spiel der Saison.

Gegen Heidenheim droht den Ostschweizern das Ausscheiden.

Noch ist aber nicht alle Hoffnung verloren, das weiss auch Sportchef Roger Stilz, er gibt sich kämpferisch: «Wir schenken nichts ab.» Mehr anzeigen

Der FC St.Gallen braucht in der Conference League ein mittelgrosses Fussball-Wunder, um das europäische Überwintern doch noch zu sichern. Nach fünf Partien – deren drei davon gegen Top-8-Gegner – sind die Espen mit vier Punkten zwar noch im Rennen, für die nächste Runde bräuchte es neben einem Sieg in Heidenheim aber auch Schützenhilfe aus anderen Partien. Wäre es da nicht Zeit, sich auf die heimische Liga zu fokussieren?

Nichts da. Aufgegeben hat man in St.Gallen nämlich noch lange nicht. «Wir wollen in jedem Wettbewerb so ambitioniert antreten wie möglich. Unser Kredo lautet: Für jedes Spiel die beste Mannschaft, beziehungsweise die fitteste und beste. So sehe ich das auch für den Donnerstag», bestärkt Sportchef Roger Stilz nach dem 2:0-Sieg in Zürich am vergangenen Sonntag.

Stilz: «Gar nicht leicht, in Heidenheim zu gewinnen!»

Dass man auch gegen die grossen Teams der Conference League mitspielen kann, haben die Spiele gegen die top-platzierten Vitoria Guimaraes (2.) und Fiorentina (3.) gezeigt, als St.Gallen zwar verlor, phasenweise aber deutlich die bessere Mannschaft war. Das Problem: Beides waren Heimspiele im Kybunpark – im Entscheidungsspiel tritt der FCSG nun auswärts an.

«Wir schenken nichts ab», so Stilz gegenüber blue Sport. «Ich war als Trainer und Sportchef schon oft in Heidenheim und es ist nicht leicht, dort zu gewinnen. Gar nicht. Aber die haben auch nicht gerade eine positive Phase.»

Anpfiff zur Partie in der Voith-Arena ist um 21.00 Uhr. Die Vorberichterstattung bei blue Sport beginnt um 20.30 Uhr.

