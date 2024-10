Lugano-Coach Croci-Torti: «Es gibt wirklich keinen Favoriten» Am Donnerstag trifft Lugano in der Conference League auswärts auf den tschechischen Vertreter FK Mladá Boleslav. Dass sein Team als Favorit ins Spiel geht, glaubt er nicht. Die drei Punkte will er natürlich dennoch mitnehmen. 23.10.2024

Lugano trifft in der Conference League auswärts auf den tschechischen Vertreter FK Mladá Boleslav. Lugano-Coach Mattia Croci-Torti erwartet «ein schwieriges Spiel» und will nichts von der Favoritenrolle wissen.

Lugano-Coach Croci-Torti erwartet ein schwieriges Spiel, möchte aber die drei Punkte mitnehmen.

Dass der Kapitän von FK Mladá Boleslav älter ist als Croci-Torti, entlockt dem Lugano-Coach erst ein Lachen, dann ein Lob. Mehr anzeigen

Mattia Croci-Torti spricht mit blue Sport über die anstehende Partie am Donnerstagabend in der Conference League gegen FK Mladá Boleslav (21.00 Uhr live auf blue Sport). «Es ist eine Mannschaft mit sehr erfahrenen Spielern», so der 42-Jährige. Croci-Torti nennt etwa den ehemaligen Basler Marek Suchy, den Vize-Captain des tschechischen Vertreters.

Der Saisonstart ist FK Mladá Boleslav aber missglückt. Nach 11 Runden in der heimischen Liga hat der Lugano-Gegner nur 13 Punkte auf dem Konto und dümpelt im Tabellenmittelfeld herum. Der letzte Sieg datiert vom 1. September, seither hat Boleslav wettbewerbsübergreifend vier Remis und zwei Niederlagen eingefahren. Zum Auftakt in der Conference League setzte es auswärts gegen den FC Noah aus Armenien eine 0:2-Niederlage ab.

Croci-Torti: «Es wird sicher nicht einfach»

Croci-Torti sagt: «Sie haben fast jedes Spiel verloren nach dem Donnerstag-Cup, aber es wird sicher ein schwieriges Spiel.» Es sei wichtig, dass sie mit einer guten Einstellung ins Spiel gehen würden, «denn es wird sicher nicht einfach».

Auf Stärken und Schwächen des gegnerischen Teams angesprochen, sagt der Lugano-Trainer: «Es ist eine Mannschaft, die wirklich gut verteidigt und gut ist im Umschaltspiel. Wir müssen wirklich aufpassen gegen diesen Gegner.»

Und so will er auch nichts von der Favoritenrolle wissen, auch wenn Lugano zum Auftakt gegen HJK Helsinki 3:0 gewonnen hat und damit einen Start nach Mass hingelegt hat. «Aber wir gehen nach Tschechien und versuchen, unser Spiel zu machen und drei Punkte mitzunehmen», so der 42-Jährige.

Dass Kapitän Marek Matejovsky ein paar Monate älter ist als er, entlockt Croci-Torti ein Lachen. «Das ist nicht normal. Aber es bedeutet, dass er eine gute Karriere gemacht hat und gesund ist.» Mit Tempo wolle man ihn überwinden.