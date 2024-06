Zubi: «Italien braucht gegen die Schweiz einen Donnarumma in Topform» blue Experte Pascal Zuberbühler freut sich wie ein Schnitzel auf das Achtelfinale gegen Italien. Hier seine Einschätzung zum anstehenden EM-Kracher. 28.06.2024

Pascal Zuberbühler ist vor dem Achtelfinal-Kracher zwischen der Schweiz und Italien voller Vorfreude. «Endlich spielen wir gegen sie», sagt er und schwelgt in Erinnerungen an die WM 2006. Schon damals hätte man in der K.o.-Phase auf den späteren Weltmeister treffen müssen.

Bei den Italienern streicht Zubi den Charakter und Keeper Donnarumma heraus. Der italienische Schlussmann spiele eine «hervorragende» EM.

Murat Yakin ist auf der Position des rechten Aussenverteidigers zu einem Wechsel gezwungen. Spielt Stergiou, Rieder oder Ndyoe für den gesperrten Widmer? Zubi ist auf die Aufstellung vom Nati-Coach gespannt. Mehr anzeigen

Die erste Hürde an der EM hat die Nati mit der Qualifikation für die Achtelfinals übersprungen. Die nächste steht den Schweizern am Samstagabend mit Italien gegenüber. «Ich kann es kaum erwarten», sagt Pascal Zuberbühler im Vorfeld der Partie bei blue Sport. «Endlich spielen wir gegen die Italiener.»

Warum endlich? An der WM 2006 wäre die Schweiz im Viertelfinale auf Italien getroffen. Doch die Nati blieb damals in den Achtelfinals gegen die Ukraine nach einem denkwürdigen Penaltyschiessen hängen. Zubi hört heute noch in Gesprächen mit den damaligen Weltmeistern, dass man froh gewesen sei, nicht gegen die Schweiz spielen zu müssen.

«Die Italiener spielen nicht gerne gegen die Schweizer», hält Zubi fest. Er ist sich sicher: «Wir haben eine riesengrosse Chance, denn der Respekt vor uns Schweizern ist enorm.»

Italien mit Charakter und Donnarumma

Respekt zollt der ehemalige Nati-Keeper aber auch der Squadra Azzurra. «Die italienische Mannschaft lebt, sie hat Charakter.» Dabei streicht er das Tor Italiens gegen Kroatien in der 98. Minute heraus, das der Mannschaft um Star-Keeper Gianluigi Donnarumma den Achtelfinal-Einzug sicherte.

Und Donnarumma ist das Stichwort. «Diese EM spielt er hervorragend.» Der PSG-Keeper überzeugt am Turnier in Deutschland mit diversen Wahnsinns-Paraden. Gegen die Schweiz müssen seine Leistungen weiter auf diesem hohen Level bleiben, ist sich Zubi sicher. «Er muss gross performen, damit die Italiener weiterkommen. Die Schweiz wird zu ihren Chancen kommen.»

Yakins taktische Raffinesse ist gefragt

Wer zu Chancen kommt, muss diese fürs Weiterkommen auch nutzen. Bei der Nati müsse am Samstag alles stimmen. In der Gruppenphase passte beim Team von Murat Yakin – mit Ausnahme vom Spiel gegen Schottland – vieles.

Zubi ist gespannt, welche Startelf Yakin für den Achtelfinal-Kracher aus dem Hut zaubern wird. «Das wird interessant.» Als Ersatz für den gesperrten Silvan Widmer auf der rechten Seite erwähnt Zubi Ndoye, Rieder oder Stergiou.

Der blue Sport Experte hegt Vertrauen in die Arbeit Yakins: «So wie er bis jetzt aufgestellt hat, ist alles super, super aufgegangen.» So aufgegangen, dass die Nati die erste Hürde überspringen konnte.

