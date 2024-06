Murat Yakin an der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Italien. Screenshot: SRF

Am Tag vor dem Achtelfinal-Kracher gegen Italien beantworten Nati-Coach Murat Yakin und Goalie Yann Sommer die Fragen der Journalisten.

Am Tag vor dem Spiel gegen Italien lässt sich Nati-Coach Murat Yakin nicht in die Karten blicken. So lässt er etwa die Frage offen, wer den gelbgesperrten Silvan Widmer ersetzen wird. Nach dem letzten Spiel meinte er noch, dass Leonidas Stergiou bereit sei. Am Freitagabend sagt der Nati-Coach nun: «Ich bin froh, dass ich mehrere Optionen habe.»

Sie seien gut vorbereitet auf Italien, das an dieser EM viele verschiedene Systeme gespielt habe. Allerdings interessiert das den Nati-Coach nur am Rande. Der Fokus liegt auf dem eigenen Team. «Wir wollen den Gegner kontrollieren und hoffentlich überraschen», so Yakin.

Die Vorfreude bei Yakin, der auch Auskunft über sein «perfektes Verhältnis» zu Granit Xhaka gibt und nur lobende Worte für Dan Ndoye übrig hat, ist spürbar. Es soll ein Spiel auf Augenhöhe werden: «Ich will niemandem die Favoritenrolle geben, das wäre zu einfach. Es ist ein spezielles Spiel für uns.»

Etwas anders klingt das Minuten zuvor bei Goalie Yann Sommer, der die Frage, ob die Schweiz Favorit sei, weglächelt: «Nein, das würde ich nicht sagen. Wir spielen gegen den Europameister von 2022. Italien war auch schon Weltmeister. Ich sehe Italien als Favorit. Wir werden bereit sein und freuen uns sehr auf dieses Spiel. Aber wir spielen gegen den amtierenden Europameister, das sagt schon einiges.»

