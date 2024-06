Diese 6 Nati-Stars kriegen bei der Italien-Demontage die Note 6

Gegen Italien überzeugt die gesamte Schweizer Mannschaft. Keystone

Incredibile, grandissimo. Unglaublich, grossartig. Die Nati nimmt Italien im Achtelfinal auseinander und zieht in den Viertelfinal ein. Hier die Noten zur Berliner Nati-Party.

Von Michael Wegmann aus Berlin Patrick Lämmle

Note: 5.0 Tor Yann Sommer

Inters Meister-Goalie kann sich nicht wirklich auszeichnen – so harmlos sind die Italiener. Fehlerfrei und mit etwas Hilfe des Pfostens.

Note: 5.0 Verteidigung Fabian Schär

Hat seine Gegner im Griff. Der Herr der Lüfte geht bei jedem stehenden Ball nach vorne. Riesendusel, dass sein missglückter Abwehrversuch in der 52. Minute per Kopf am eigenen Pfosten landet.

Note: 6.0 Verteidigung Manuel Akanji

Viel weniger gefordert als gegen Deutschland. Weniger gar als gegen Schottland. Abwehrboss Akanji hat den Laden im Griff, scheinbar mühelos. Bleibt bis auf einen kleinen Fehlpass fehlerlos.

Note: 6.0 Verteidigung Ricardo Rodriguez

Der Torino-Captain, dessen Vertrag ausläuft, lässt Scamacca, Chiesa & Co. nicht den Hauch einer Chance. Wo sie den Ball hinspielen, steht er meist schon. Geht auch mit in den Angriff. Sackstark.

Note: 5.5 Mittelfeld Dan Ndoye

Darmian, Bastoni oder Barella, kein Italiener ist dem Speed von Ndoye gewachsen. Nach vorne immer gefährlich, nach hinten nicht ganz so sattelfest. Das ist aber gegen dieses harmlose Italien auch nicht nötig.

Note: 6.0 Mittelfeld Remo Freuler

Eine kleine Provokation in Richtung Italien vor dem Spiel, dann versenkt der Bologna-Star die Azzurri auf dem Platz: Mit Rechts nimmt er in der 37. Minute den Ball an, mit Links haut er ihn in die Maschen. Zudem spult er mit 11,89 Kilometer die meisten Meter von allen ab. Grandios.

Note: 6.0 Mittelfeld Granit Xhaka

Es scheint ihm im Oberschenkel zu zwicken, sein Ersatz Sierro läuft sich früh warm. Doch Xhaka zieht es durch. Immer anspielbar, weil ihm die Italiener unerklärlicherweise viel Platz lassen. Mit Abstand am meisten Ballkontakte, kaum ein Fehlpass.

Note: 5.0 Mittelfeld Michel Aebischer

Knallhart gegen den Ball, extrem laufbereit. Nur Xhaka und Freuler laufen mehr an diesem Abend. Toller Auftritt, mit einer Ausnahme, als er im Rücken düpiert wird, hat er seine Seite im Griff.

Note: 6.0 Sturm Fabian Rieder

Steter Unruheherd, läuft in jeden freien Raum und knallhart im Zweikampf. Herrlicher Freistoss, den Donnarumma an den Pfosten lenkt. Frech, selbstsicher und extrem agil. Bärenstarker Auftritt.

Note: 5.0 Sturm Breel Embolo

Macht den Rammbock vorne im Zentrum, nicht ganz so ballsicher wie seine Mitspieler. Lässt in der 24. Minute eine Top-Chance liegen, als er an Donnarumma hängen bleibt.

Embolo: «Nein wir fliegen nicht, das ist harte Arbeit» 29.06.2024

Note: 6.0 Sturm Ruben Vargas

Viel zu wirblig und zu leichtfüssig für die Italiener. Kann nur gestoppt werden, indem er von den Socken geholt wird. Und dann noch diese Effizienz: Assist zum 1:0 und das 2:0 schiesst er mit einem Weltklasse-Schlenzer gleich selbst. Der Beste!

Eingewechselte Spieler

Note: – Verteidigung Leonidas Stergiou

Kommt in der 72. Minute für Rieder. Zu kurz für eine Bewertung.

Stergiou: «Natürlich träumt man als kleiner Bub von solchen Momenten» 29.06.2024

Note: – Mittelfeld Vincent Sierro

Kommt in der 77. Minute für Ndoye. Zu kurz für eine Bewertung.

Note: – Mittelfeld Renato Steffen

Kommt in der 92. Minute für Aebischer. Zu kurz für eine Bewertung.

Note: – Sturm Steven Zuber

Kommt in der 71. für Vargas. Zu kurz für eine Bewertung.

Zuber: «Wir sind nicht mehr einfach die kleine Schweiz» 29.06.2024

Note: – Sturm Kwadwo Duah

Kommt in der 77. Minute für Embolo. Zu kurz für eine Bewertung.