Die niederländischen Fans haben ihre Elftal wieder gern. Keystone

Mit dem 3:0-Sieg im Achtelfinal gegen Rumänien findet die Niederlande an der EM in die Spur. «Wir haben unsere Lehren gezogen», sagt Denzel Dumfries nach der Reaktion auf die durchzogene Gruppenphase.

SDA

So schnell kann der Wind drehen. Das 2:3 gegen Österreich und der magere 3. Platz in der Gruppe mit Frankreich und Österreich brachten der niederländischen Nationalmannschaft in der Heimat harsche Kritik ein, das 3:0 gegen Rumänien machte sie schlagartig zur «dominanten Oranje» ("De Telegraaf").

Tatsächlich zeigte sich die Elftal gegen Rumänien nach leichten Anlaufschwierigkeiten auf der Höhe. «Wir haben eine gute Reaktion gezeigt. Das war ein Schritt in die richtige Richtung», befand Matchwinner Cody Gakpo. Denzel Dumfries sagte: «Wir haben unsere Lehren gezogen.»

«Chancen ohne Ende»

Es habe sich bezahlt gemacht, dass man in den letzten Tagen «viel über Aggressivität und Intensität gesprochen» habe und darüber, «wie wir uns beim Verteidigen verhalten sollten», meinte Gakpo. Man könne «sehr zufrieden» sein, betonte Dumfries. «Wir hatten Chancen ohne Ende, fighteten bis zum Ende und hätten den Deckel früher drauf machen können. Ich bin stolz auf die Mannschaft.» Pressing und Positionsspiel seien besser gewesen als zuletzt und Malen, Depay und Gakpo «sehr, sehr gut», so Dumfries. «Wir haben gezeigt, dass wir jederzeit für ein Tor gut sind.»

Auch der von den unzufriedenen Fans angezählte Trainer Ronald Koeman urteilte positiv: «Wir haben viele Dinge gut gemacht und ein starkes Zeichen gesetzt. Die Mannschaft hat erkannt, dass das letzte Spiel in jeder Hinsicht wirklich schlecht war.» Mit Ausnahme der ersten zehn Minuten habe sein Team über die ganze Partie gut gespielt. «Es hat lange gedauert, bis wir das zweite Tor erzielt haben. Aber ich hatte nie Angst, dass Rumänien ausgleichen würde, weil wir so gut verteidigt haben.»

sda