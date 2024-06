Sowohl Rumänien (Razvan Marin, oben), als auch Gruppenfavorit Belgien (Kevin De Bruyne) können aus eigener Kraft die Achtelfinals erreichen – dies gilt in der Gruppe E, wo alle Teams drei Punkte auf dem Konto haben, auch für die Ukraine und die Slowakei. Bild: Keystone

Am Mittwoch werden an der EM die letzten Achtelfinal-Plätze vergeben. Mit Portugal hat sich erst ein Team aus den Gruppen E und F den Platz in der K.o.-Phase gesichert. Alle anderen dürfen hoffen.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Mittwoch stehen an der EM in Deutschland die letzten Gruppenspiele auf dem Programm. Portugal hat das Achtelfinal-Ticket schon auf sicher, die restlichen Nationen müssen noch zittern.

In der Gruppe E verspricht die Ausgangslage Hochspannung. Belgien, Rumänien, die Slowakei und die Ukraine stehen nach zwei Spielen allesamt mit drei Punkte da. Mehr anzeigen

Gruppe E: Setzt sich Favorit Belgien durch?

Äusserst spannend gestaltet sich die Ausgangslage in der Gruppe E, in der alle Teams vor dem letzten Spieltag drei Punkte auf dem Konto haben.

Belgien, das als klarer Favorit in dieser Gruppe gegolten hatte, hat sich nach der unglücklichen und überraschenden Niederlage zum Auftakt gegen die Slowakei rehabilitiert und gegen Rumänien eine überzeugende Vorstellung abgeliefert. Nun braucht das Starensemble um Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku und Jérémy Doku gegen die Ukraine mindestens einen Punkt, um sich für die Achtelfinals zu qualifizieren. Ansonsten droht wie bei der WM 2022 das Aus in einer vermeintlich einfachen Gruppe.

Die Ukrainer ihrerseits haben dank einer Leistungssteigerung ebenfalls noch alles selbst in der Hand. Nur mit einem Sieg sind sie sicher eine Runde weiter. Ansonsten müssen der Blick auf das andere Gruppenspiel und der Taschenrechner Aufschluss geben.

Die Slowakei und Rumänien überraschten am ersten Spieltag, konnten ihre gute Ausgangslage aber nicht für den vorzeitigen Einzug in die K.o.-Phase nutzen und treffen nun im Direktduell aufeinander. Für beide wäre die Qualifikation für die Achtelfinals ein grosser Erfolg, schafften sie dies doch erst ein Mal (Rumänien 2000, Slowakei 2016). Ein Remis reicht beiden Mannschaften sicher zum Weiterkommen.

Das Zünglein an der Waage könnte in der ausgeglichenen Gruppe am Ende die Tordifferenz sein. Rumänien (3:2) und Belgien (2:1) haben hier die Nase vorn vor der Slowakei (2:2) und der Ukraine (2:4).

Gruppe F: Türkei in der Pole-Position

In der Gruppe F steht Portugal nach zwei Siegen als Gruppensieger fest. Am letzten Spieltag trifft die Seleçao auf EM-Neuling Georgien, der bei seinen bisherigen Auftritten für Spektakel gesorgt hat, jedoch erst einen Punkt auf dem Konto hat. Die Mannschaft um Superstar Chwitscha Kwarazchelia muss zwingend gewinnen, um sich die Chance auf die Achtelfinals zu wahren.

Im Parallelspiel treffen die Türkei und Tschechien aufeinander. Die Türken befinden sich mit drei Punkten in der besten Ausgangslage für Platz 2. Diesen streben mit einem Sieg aber auch die Tschechen an, die für ihre zwei couragierten Auftritte mit einem Punkt schlecht belohnt wurden.

sda/lbe