Shaqiri auf der Bank: So startet die Nati gegen Österreich

Im letzten Testspiel vor der EM-Endrunde in Deutschland sitzt Xherdan Shaqiri zu Beginn nur auf der Bank. Insgesamt macht Yakin gegen Österreich vier Wechsel im Vergleich zum Testspiel gegen Estland.

Trainer Murat Yakin setzt in St. Gallen in der Offensive zunächst auf Ruben Vargas, Zeki Amdouni und Steven Zuber. Shaqiri war in den letzten beiden Länderspielen jeweils Torschütze, darunter vor vier Tagen beim 4:0 gegen Estland. Bevor er ins Pre-Camp einrückte, war er bei seinem Klub Chicago Fire einige Spiele ausgefallen.

Die Dreierkette in der Abwehr bilden im 3-4-2-1 Nico Elvedi, Manuel Akanji und Ricardo Rodriguez. Fabian Schär wird wie angekündigt geschont. Die Seiten im Mittelfeld neben Captain Granit Xhaka und Remo Freuler besetzen Dan Ndoye und Silvan Widmer.

Xhaka bestreitet sein 125. Länderspiel, Akanji läuft zum 60. Mal für das Nationalteam auf. Bei den Österreichern steht Heinz Lindner im Tor, der in der letzten Saison vom FC Sion an Union Saint-Gilloise nach Belgien ausgeliehen war.