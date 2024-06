«Ich war befremdet von der Leistung der Schweizer»

Felix Magath: «Ich habe die Schweizer Nati zu gut eingeschätzt» Felix Magath spricht im Heimspiel bei der Nati mit blue Sport über die bisherige Leistung der Schweiz an der Euro 2024. 21.06.2024

Schon vor dem Knüller gegen Deutschland ist die Nati so gut wie für die Achtelfinals qualifiziert. Trainer-Legende Felix Magath gibt sich im «Heimspiel bei der Nati» aber wenig beeindruckt von den Schweizern.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Sonntag geht es im letzten Gruppenspiel der Schweiz gegen Deutschland um den Gruppensieg.

Obwohl die Nati schon vor dem Deutschland-Knüller das Achtelfinal-Ticket fast sicher im Sack hat, ist Trainer-Legende Felix Magath enttäuscht vom letzten Auftritt der Schweizer, denen er vor dem Turnier sehr viel zugetraut hatte.

«Ich habe die Schweizer vor dem Turnier zu gut eingeschätzt. (...) Ich war etwas befremdet, dass die Leistung gegen Schottland nicht besser war», sagt Magath zu blue Sport. Mehr anzeigen

Nach dem überzeugenden 3:1-Sieg zum Auftakt gegen Ungarn tut sich die Schweiz gegen Schottland schwer und kommt nur zu einem 1:1. Mit vier Punkten aus zwei Spielen ist die Nati trotzdem auf Achtelfinal-Kurs und kann am Sonntag voller Selbstvertrauen in Frankfurt antreten, wo es gegen Gastgeber Deutschland um den Gruppensieg geht.

Der Respekt vor der Nati ist bei unseren nördlichen Nachbarn nach den ersten beiden EM-Spielen aber nicht wirklich grösser geworden. Zumindest bei Felix Magath nicht. «Ich habe die Schweizer vor dem Turnier – wenn ich jetzt auf das Spiel gegen Schottland schaue – zu gut eingeschätzt. Für mich war die Schweiz eine Mannschaft, die an guten Tagen mit den Besten mitmischen kann», sagt die Trainer-Legende im Fussball-Talk «Heimspiel bei der Nati» bei blue Sport.

Gegen die Schotten war die Nati für Magath aber zu wenig spielbestimmend. «Ich habe mich gewundert, dass die Schweiz in der zweiten Halbzeit so wenig Initiative hatte. Überraschenderweise waren die Schotten bestimmender», so der 70-Jährige. «Ich war enttäuscht, dass von der Schweiz so wenig gekommen ist.»

Magath über DFB-Elf: «Spielen endlich wieder Fussball»

Auch von der deutschen Mannschaft ist der frühere Meistertrainer von Bayern München und Wolfsburg nicht restlos überzeugt. «Wir spielen endlich wieder Fussball, der nach vorne gerichtet ist. Insofern bin ich mit den beiden Ergebnissen zufrieden, wobei es gegen Ungarn schon nicht mehr ganz so glanzvoll war wie gegen die Schotten», sagt Magath.

Womöglich ist Magath etwas zurückhaltend, weil er die DFB-Elf und Bundestrainer Julian Nagelsmann nach den beiden Testspiel-Pleiten im November gegen die Türkei und Österreich noch scharf kritisiert hatte.

«Seit dem Frühjahr hat sich die Mannschaft stark stabilisiert, mit der Hereinnahme von Toni Kroos haben sie einen Mann, der die Verantwortung übernimmt und Struktur in die Mannschaft gebracht hat», sagt er nun. Gepaart mit den jungen Wilden sei «eine andere Atmosphäre entstanden», meint Magath. Und weiter: «Deutschland ist auf einem guten Weg. Ich bin überzeugt, dass wir das Turnier gewinnen können. Aber ob wir es auch gewinnen werden, da bin ich mir nicht sicher.»

Deutschland gegen die Schweiz – ein Spiel auf Augenhöhe?

Und wie sieht Magath die Chancen der Nati? «Ich hatte die Schweiz auf dem Zettel – und ich habe sie auch noch nicht ganz gestrichen», sagt er. Vielleicht habe das Team von Murat Yakin gegen Schottland auch einfach einen schwachen Tag erwischt. «Ich sage nur, ich war etwas befremdet, dass die Leistung nicht besser war. Aber ich glaube immer noch, dass etwas in der Mannschaft ist.»

Die Vorbereitung und Einstellung werden gegen Deutschland anders sein als gegen Schottland, ist sich die Trainer-Legende sicher. So traut Magath der Nati gegen die DFB-Auswahl nach wie vor einiges zu: «Ich glaube, dass das Spiel durchaus auf Augenhöhe ausgetragen wird. Ich tippe auf ein 1:1.»

