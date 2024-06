«Ich spiele in der Vierer- und Dreier-Kette, das ist mir egal. Aber das Team fühlt sich aktuell in der Dreier-Kette wohler. Momentan ist mein Platz in der Mitte der Kette, da bin ich zufrieden, kann auch mal nach vorne ins Mittelfeld aufrücken. Wenn es mich aber wo anders braucht, bin aber natürlich bereit überall zu spielen.»