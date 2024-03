Kein T-Shirt-Wetter mehr im Nati-Camp: Auch Coach Murat Yakin zog sich was Warmes an. KEYSTONE

blue Sport verrät, was im Nati-Camp läuft: Die Nati-Spieler gehen ohne Staff in ein Restaurant am Meer und das Wetter schlägt in La Manga um und wird kurz vor dem Test in Kopenhagen dänisch kühl ...

Nachtessen am Meer

Die Nati-Stars haben nicht nur einen freien Mittwochnachmittag, sondern auch einen freien Abend. Gemeinsam gehen sie ins Städtchen Cartagena – 30 Autominuten vom Teamhotel entfernt – zum gemeinsamen Nachtessen. Ein Restaurant direkt am Meer, der Staff ist nicht dabei. Dieser hatte seinen Team-Event schon Anfangs Woche. Ein Gokart-Rennen als Team-Event wurde verboten. «Zu gefährlich», lautete das Verdikt von Nati-Direktor Tami, als er gesehen hat mit welchem Tempo Trainer Murat Yakin beim Staff-Event seine Runden drehte.

Lob für Contini

Was als Lob für den neuen Assistenztrainer Giorgio Contini gedacht ist, kann man gut und gerne auch als Kritik an dessen Vorgänger Vincent Cavin auslegen. Remo Freuler meinte auf Contini angesprochen: «Man merkt, dass er schon Cheftrainer war. Er weiss, wie man eine Übung zu führen hat und wie er die Anweisungen geben muss.»

Farbenfroher Werkzeugkoffer

Wenn Xhaka, Sommer, Elvedi & Co. auf dem Trainingsplatz erscheinen, liegt ihr Werkzeugkoffer bereits auf dem Rasen. Fussballschuh um Fussballschuh schaut aus dem Rollkoffer. Die Goaliehandschuhe von Sommer, Mvogo und von Ballmoos sind auch bereit.

Vom Winde verweht

Am Donnerstag fällt die Temperatur in La Manga über Nacht von 23 Grad auf 13 Grad. Zudem macht es der kalte, stürmische Wind noch ungemütlicher. Im Training ist Pullover angesagt. Beim Staff ist man dennoch positiv. «Das ist die Akklimatisation fürs Spiel in Kopenhagen», heisst es. Naja. Um ein paar Grad kälter wird's am Samstagabend in Kopenhagen dann schon noch: Für den Anpfiff um 20:00 Uhr sind knapp 4 Grad angesagt. Die Wahrscheinlichkeit für Regen liegt bei 60 Prozent.

Abschlusstraining in Spanien

Sind die Nati-Stars noch individuell nach La Manga gereist, gehts am Freitagnachmittag geschlossen nach Kopenhagen. Der Charter hebt um 17:00 Uhr am Flughafen in Murcia ab. Das Abschlusstraining und die Pressekonferenz vor dem Testspiel hält die Nati noch auf spanischem Boden ab.