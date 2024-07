Sascha Ruefer bekommt Hilfe von Florian Ast: «Es ist DJ Ötzis und meine Version des Songs»

Sascha Ruefer hat mit einer Aussage nach dem Spiel England gegen Holland über den Song ‹Sweet Caroline› für einen Shitstorm in den Sozialen Medien gesorgt. sda

SRF-Kommentator Sascha Ruefer wird auf Social Media und Online-Plattformen wegen einer Aussage zum Song ‹Sweet Caroline› hart kritisiert. «Zu Unrecht», sagt der Schweizer Sänger Florian Ast zu blue Sport und erklärt weshalb.

Michael Wegmann Michael Wegmann

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Nach dem Halbfinal-Sieg von England sagt SRF-Kommentator Sascha Ruefer, dass die Engländer zum Lied ‹Sweet Caroline› von DJ Ötzi feiern würden, welches der Schweizer Musiker Florian Ast mitproduziert habe.

Dafür erntet er einen Shitstorm. Der Tenor: Ruefer wisse nicht einmal, dass dieses Lied aus der Feder von Neil Diamond stammen würde.

Nun eilt der Schweizer Sänger Florian Ast Ruefer zu Hilfe, sagt auf Anfrage von blue Sport: «Es ist die Version von DJ Ötzi, welche die Engländer singen.» Mehr anzeigen

Nach dem Halbfinalsieg von England über Holland sorgt in der Schweiz einmal mehr Sascha Ruefer für die grössten Schlagzeilen. In Kommentarspalten auf Online-Portalen und Sozialen Medien erntet er einen Shitstorm.

Weil er angeblich nicht gewusst haben soll, dass das Lied ‹Sweet Caroline›, mit welchem die Engländer ihren Sieg feierten, vom US-Amerikaner Neil Diamond (83) stammt und im Jahre 1969 veröffentlicht wurde.

Ast: «Im Stadion wird die Version von DJ Ötzi gespielt»

Ruefer kommentiert am Mittwochabend bei den englischen Feierlichkeiten nach Spielschluss: «Die Engländer feiern. Zu ‹Sweet Caroline› von DJ Ötzi, das übrigens Florian Ast, der Schweizer, mitproduziert hat.»

Sänger Florian Ast in der Swiss Life Arena im August 2023 in Zürich. KEYSTONE

Alle lästern. Die meisten anonym natürlich. Dabei hat Ruefer nichts Falsches gesagt. Die Version von ‹Sweet Caroline›, welche die Engländer freudentaumelnd nach Schlusspfiff singen, ist diejenige von DJ Ötzi (53), der mit bürgerlichem Namen Gerhard ‹Gerry› Friedle heisst.

Dies bestätigt der Schweizer Musiker Florian Ast (49) gegenüber blue Sport. «Es ist die Version von DJ Ötzi. Ich habe sogar noch bei Gery nachgefragt – und er hat es mir bestätigt.»

«Sascha hat keinen Fehler gemacht», so Ast weiter, «er hat gesagt, dass die Engländer unsere Version des Songs singen und nicht, dass dieser aus der Feder von Gerry und mir stammen würde. Dass dieses Lied ursprünglich von Neil Diamond geschrieben worden ist, sollte doch wohl jedem klar sein.»

Ruefer: «Mich interessiert das alles gerade wenig»

Und was meint der Sänger zum Shitstorm auf Social Media, der auf Ruefer hineinprasselt? Ast: «Das ist unfair. Für mich ist Sascha einer der besten Kommentatoren. Er zieht mich rein. Er unterhält mich und er ist immer bestens informiert, über die Spieler, das Spiel und auch darüber hinaus.»

Ruefer selbst will sich zur ganzen Aufregung nicht äussern. Er sagt zu blue Sport: «Mich interessiert das alles gerade wenig, ich konzentriere mich auf meinen Job als Kommentator des Finals.»

Florian Ast wird ihm am Sonntagabend zuhören – und hunderttausende weitere Schweizerinnen und Schweizer auch. Denn obwohl nicht wenige in ihren Tweets und anonymen Kommentaren auf Online-Portalen jeweils schreiben, sie würden kurzerhand den Sender wechseln, wenn Ruefer kommentiert, sieht es in der Realität nicht so aus. Die SRF-Zahlen belegen: Weggezappt wird nicht.

Mehr Videos aus dem Ressort

Round-Up: England bremst die Niederlande aus und fordert Spanien im EM-Final Die gelbe Wand in Dortmund wird orange, doch auf dem Rasen schlägt England dank eines Last-Minute-Treffers die Niederlande – und steht nun im EM-Finale gegen Spanien. Willkommen zum vorletzten Round-Up von blue Sport. 11.07.2024