Das sagt Murat Yakin zum 1:1

Die Schweizer Nationalmannschaft reist ohne richtiges Erfolgserlebnis an die EM in Deutschland. Beim 1:1 in St. Gallen gegen Österreich bleibt der erhoffte Stimmungsboost im letzten Test aus. Nach einem Fehlstart verhindert sie immerhin die erste Niederlage 2024.

08.06.2024