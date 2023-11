Yakin: «Was ihr daraus macht, interessiert mich herzlich wenig»

Xherdan Shaqiri: «Wir und die Leute sind zu verwöhnt» Xherdan Shaqiri und Murat Yakin stellen sich vor dem Spiel gegen Kosovo den Fragen der Journalisten. 17.11.2023

Murat Yakin gibt sich vor dem Quali-Spiel gegen Kosovo optimistisch, dass die Schweiz ihren zweiten Matchball verwertet und das EM-Ticket löst. Auf die aufgekommene Kritik will sich der Nati-Coach nicht einlassen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweizer Nati hat am Samstagabend in Basel die zweite Chance, sich vorzeitig für die EM-Endrunde 2024 zu qualifizieren.

Trainer Murat Yakin will sich vor dem Spiel nicht mit Nebenschauplätzen befassen und zeigt sich für das Duell mit Kosovo opimistisch. Mehr anzeigen

«Ich kenne die Schlagzeilen nicht. Ich kenne zu oft die Kritiken. Und ich weiss, wie damit umzugehen», sagt Yakin auf die Berichterstattung nach dem enttäuschenden Remis gegen Israel angesprochen. Der Nati-Coach will sich auf das Sportliche konzentrieren und sagt: «Ich sehe, was die Mannschaft auf dem Platz umsetzt. Dass wir Freude am Fussball haben, dass wir uns sehr viele Torchancen erarbeiten, die leider nicht verwertet wurden.»

Klar sei es für Gegner Isareal im letzten Spiel zu einfach gegangen. «Aber man sieht die Spielweise, man sieht, wie dominant wir sind. Wenn der Gegner dann etwas Hoffnung schöpft, wenn wir nachlassen, dann spielt auch Israel und andere Teams guten Fussball», macht Yakin klar.

Sorgen, dass seine Schützlinge am Samstag auch gegen Kosovo in Schwierigkeiten geraten, sind beim Schweizer Coach aber keine auszumachen. «Ich weiss, dass die Mannschaft eine gute Stimmung hat», sagt Yakin und zeigt sich optimistisch: «Wir haben es in den eigenen Händen, die Qualifikation zu schaffen. Ich bin absolut überzeugt und habe absolutes Vertrauen in die Mannschaft. Was ihr daraus macht, und was ihr für Stimmungen mitbekommt, das interessiert mich herzlich wenig.»

