Emil Bolli ist seit 28 Jahren Koch der Schweizer Fussball-Nati. In Deutschland ist er nun zum letzten Mal an einem grossen Turnier dabei. Im Gespräch mit blue Sport gibt der Birchermüesli-Star einige Anekdoten preis.

«Das sind genau die Leute, die du in einer Mannschaft, im Staff brauchst», schwärmt blue Fussball-Experte Pascal Zuberbühler von Emil Bolli, Koch-Legende der Schweizer Nationalmannschaft.

Zwischen den beiden auf dem Tisch: das legendäre Bolli-Birchermüesli, von dem Zubi schon zu seinen Zeiten als Nati-Goalie nicht die Finger lassen konnte. Und so ist das auch im Schweizer Nati-Camp in Stuttgart nicht anders. Genüsslich verschlingt Zubi in der Gesprächsrunde bei blue Sport Löffel um Löffel des sagenumwobenen Schweizer Frühstück-Klassikers.

Aber irgendwas ist anders. «Das ist süsser als früher», analysiert Müesli-Experte Zubi. «Hast du da mehr Zucker reingekippt?» Bolli verneint, verrät aber: «Es hat keine Milch mehr drin, sondern Kokos-Milch. Es ist vegan und dadurch ein bisschen gesünder.»

Zubi ist begeistert. «Weltklasse».

Das letzte Turnier als Nati-Koch

Aber nicht nur das Müesli ist überragend, auch Bolli als Person hat Zubi immer schon überzeugt. Seit der EM 1996 begleitet er die Schweizer Nationalmannschaft als Koch. «Ich will danke sagen. Was du für uns gemacht hast als Mannschaft und auch für mich persönlich», so Zubi, der sich mit einem Schmunzeln an die Nati-Pausen erinnert.

«Wir kamen jeweils zurück in den Verein und mussten auf die Waage stehen», erzählt der 51-fache Schweizer Nati-Goalie und lacht: «Meistens hatten wir mehr drauf, als wir zurückgekommen sind.»

Das verwundert Bolli keineswegs. «Er war anno dazumal sicher der beste Esser», verrät der Hüter des veganen Birchermüesli-Rezepts, für den die anstehende Europameisterschaft in Deutschland die letzte als Nati-Koch sein wird.

Dementsprechende schaut Bolli den nächsten Wochen mit einem lachenden und einem weinenden Auge entgegen. «Es kommt sicher ein bisschen Wehmut auf, aber es ist der richtige Zeitpunkt. Ich habe ein gewisses Alter erreicht», sagt der Nati-Küchenchef. «Ich habe viel erlebt und bin happy, dass ich noch einmal dabei sein darf und das noch einmal geniessen kann.»

