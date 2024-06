Real Madrids Trainer Carlo Ancelotti will von der Klub-WM nichts wissen. Keystone

Geht es nach Trainer Carlo Ancelotti, wird Champions-League-Sieger Real Madrid die neue Klub-WM im nächsten Jahr boykottieren.

SDA

«Die FIFA vergisst, dass Spieler und Vereine nicht an diesem Turnier teilnehmen werden. Ein einziges Spiel von Real Madrid ist 20 Millionen wert, und die FIFA will uns diesen Betrag für das gesamte Turnier geben», sagte Ancelotti laut der italienischen Tageszeitung «Il Giornale».

Die reformierte Klub-WM soll vom kommenden Jahr an mit 32 statt wie bisher sieben Mannschaften stattfinden. Das neue, im Vierjahresrhythmus geplante Turnier löst die bisherige Mini-WM ab. Der Weltverband FIFA hat Kritik an dem ausgeweiteten Turnier zurückgewiesen und beharrt auf der Terminierung im Sommer 2025.

Das für vier Wochen angesetzte Turnier vom 15. Juni bis 13. Juli in den USA soll in acht Vierergruppen und anschliessenden K.o.-Phase vom Achtelfinal an ausgetragen werden. Für die Finalisten stehen somit sieben Spiele an. «Ebenso wie wir werden auch andere Vereine die Einladung ablehnen», sagte Ancelotti, dessen Verein weiterhin eigene Pläne mit einer neuen Super League verfolgt.

