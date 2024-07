Löwen-Jubel und Wechselgerüchte Nati-Star Dan Ndoye spricht erstmals seit seiner EM-Show

Während der Ball in der Super League bereits wieder rollt, geniesst Nati-Star Dan Ndoye noch seine letzten Ferientage. Im Interview mit blue Sport blickt er auf das EM-Abenteuer zurück und spricht über seinen Torjubel.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Weil er noch Ferien hat, verbringt Nati-Star Dan Ndoye einige Tage in Lausanne und verfolgt den Auftritt seiner ehemaligen Teamkollegen im Stadion.

Im Interview mit blue Sport blickt der 23-Jährige auf das EM-Turnier zurück und schwärmt: «Diese Erfahrung mit dem Team und den Fans zu erleben, war wirklich grossartig.»

Ndoye verrät auch, was hinter seinem Löwen-Jubel steckt. Mehr anzeigen

Während seine alten Teamkollegen bereits wieder um Punkte in der Meisterschaft kämpfen, geniesst Dan Ndoye seine wohlverdienten Ferien nach einer intensiven Saison. Viel Zeit bis zur Rückkehr in den Fussballer-Alltag bleibt dem 23-Jährigen aber nicht mehr, wie er im Interview mit blue Sport verrät: «Am Samstag starte ich wieder mit Bologna.»

Ob Ndoye in der kommenden Saison dann auch tatsächlich für Bologna aufläuft, steht nach den starken EM-Leistungen aber in den Sternen. «Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Fussball geht schnell. Aber im Moment bin ich in Bologna und bin dort sehr glücklich», so der Nati-Star. der sich gerne an die Auftritte mit der Nati in Deutschland erinnert.

Die EM in guten Erinnerungen

«Es war unglaublich, es war eine magische Erfahrung. Wir hätten uns natürlich gewünscht, dass es ein wenig weitergeht. Aber ehrlich gesagt, diese Erfahrung mit dem Team und den Fans zu erleben, war wirklich grossartig. Wir behalten gute Erinnerungen», so Ndoye.

In Erinnerung bleiben wird auch Ndoyes Treffer im Gruppenspiel gegen Gastgeber Deutschland – und der anschliessende Löwen-Torjubel. «Seit meiner Kindheit vergleichen mich meine Eltern mit einem Löwen und von meiner senegalesischen Seite, von der Seite meines Vaters, sagt man oft, dass die senegalesischen Spieler die Löwen von Teranga sind», erklärt Ndoye nun. «Also war es einfach ein kleiner Hinweis auf meine zweite Nationalität. Diese Geste repräsentiert mich gut und deshalb ist das mein Torjubel.»

Dan Ndoye bejubelt seinen EM-Treffer im Gruppenspiel gegen Deutschland. Bild: Keystone

