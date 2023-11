Schliesst sich Bernhard Heusler in naher Zukunft dem Schweizer Fussballverband an? Bild: Keystone

Die Fussball-Schweiz spricht über die Zukunft von Nati-Trainer Murat Yakin. Im Hintergrund beginnen auch die Planungen für die mittelfristige Zukunft. Und immer wieder fällt der Name von Basels Erfolgs-Präsidenten Bernhard Heusler.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach der durchzogenen EM-Qualifikation soll im Dezember die Zukunft von Nati-Trainer Murat Yakin geklärt werden. Entsprechende Gespräche sind angekündigt.

Der Verband beschäftigt sich aber nicht nur mit der nahen Zukunft, sondern plant auch längerfristig – und beschäftigt sich deshalb bereits mit der möglichen Nachfolge von Präsident Dominique Blanc, der 2025 aufhört.

Wie blue Sport erfahren hat, fällt dabei auch immer wieder der Name von Basels Erfolgs-Präsident Bernhard Heusler. Mehr anzeigen

Es ist kein versöhnlicher Abschluss für die Nati in Bukarest. 0:1 verliert die Schweiz in Rumänien, schliesst damit die EM-Qualifikation als Gruppenzweiter ab. Das heisst, man wird in Topf 4 sein, wenn am 2. Dezember in Hamburg die Auslosung für die EM 2024 in Deutschland stattfindet. Es ist der Start in den Monat der heissen Nati-Gespräche.

Bleibt der viel kritisierte Murat Yakin Trainer? Wird sein Vertrag gar bis zur WM 2026 verlängert? Oder sucht man einen Nachfolger, der im Sommer übernimmt? Yakin selbst sagt, dass Präsident Dominique Blanc ihm das Versprechen gegeben habe, die Analyse von Nati-Direktor Pierluigi Tami steht allerdings noch aus.

Das Ende von Blanc und Tami naht

Es ist die kurzfristige Planung des Schweizerischen Fussball-Verbands. Mittelfristig stehen allerdings weitere Gespräche an, die im Hintergrund bereits jetzt aufgegleist werden.

So wird SFV-Präsident Dominique Blanc (72) im Jahr 2025 aufhören und es wird ein neuer Boss gesucht. Ein Jahr später erreicht Nati-Direktor Pierluigi Tami (62) sein Rentenalter. Und so gibt es bereits heute Überlegungen, wen man für diese wichtigen Posten ins Rennen schicken will.

Nun ist es so, dass nach blue-Informationen in diesem Zusammenhang der Name Bernhard Heusler (59) immer wieder fällt. Heusler war es, der nach der WM 2018 mit seiner Firma die Doppeladler-Affäre und den Umgang des Schweizerischen Fussball-Verbands analysierte. Bereits damals hiess es, er solle übernehmen – er selbst fand das zu jener Zeit nicht glaubwürdig.

Ist Heusler der richtige Mann?

Doch wie sieht es diesmal aus? Es ist klar, dass man innerhalb der Swiss Football League den Namen Heusler diskutierte. Die Frage ist jedoch, ob Heusler für diesen Job der richtige wäre oder ob man innerhalb des SFV die Strukturen neu überdenken müsste.

So war der SFV-Präsident in der Vergangenheit ein Mann, der gerade in den unteren Ligen bei den Amateuren viel repräsentierte. Ob Heusler dafür der richtige ist, scheint eher fraglich. Die Frage ist, ob eine Anpassung und Umverteilung möglich ist und sich der neue Präsident weniger um Amateure, dafür mehr um Politik und Wirtschaft kümmern könnte. Oder man kann sich ganz grundsätzlich fragen, ob man Heusler auch als Nati-Direktor zusammen mit einem anderen Präsidenten verpflichten will.

Es sind spannende Wochen für den Schweizer Fussball. Erst voller Fokus auf Yakin – und dann vielleicht auf Bernhard Heusler.

