Peter Miethe ist im Alter von 62 Jahren verstorben.

Peter Miethe, Zeugwart beim 1. FC Kaiserslautern, ist bei einem Unfall im Trainingslager des Zweitligisten verstorben. Der Klub des Schweizers Jan Elvedi unterbricht die Saisonvorbereitung.

SDA

Der Unfall ereignete sich gemäss Vereinsangaben am Mittwochabend im Trainingslager in Mals in Südtirol. «Der FCK steht unter Schock. Unsere Herzen sind gebrochen», teilte der Klub in den Sozialen Medien mit. Der 62-jährige Miethe war mehr als 20 Jahre für die Pfälzer tätig und für viele Belange rund um das Team verantwortlich. Die Mannschaft um den neuen Trainer Markus Anfang sollte im Laufe des Tages die Heimreise nach Kaiserslautern antreten. Das am kommenden Sonntag geplante Testspiel gegen den FC St. Gallen wird höchstwahrscheinlich ausfallen.

Der FCK steht unter Schock: Peter Miethe, langjähriger Zeugwart und gute Seele des Vereins, ist am gestrigen Mittwochabend im Trainingslager in Mals bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen. Unsere Herzen sind gebrochen. pic.twitter.com/YtyFabhZcl — 1. FC Kaiserslautern (@Rote_Teufel) July 11, 2024

Der FCK bricht sein Trainingslager in Mals ab und reist zurück in die Pfalz.



Die Profi-Trainings werden vorerst ausgesetzt, Medienanfragen zunächst nicht bearbeitet und die #Betze-Kanäle vorübergehend stillgelegt. Das am Sonntag geplante Testspiel wird nicht stattfinden. pic.twitter.com/rSomW60zsJ — 1. FC Kaiserslautern (@Rote_Teufel) July 11, 2024

