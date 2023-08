Nationalcoach Murat Yakin bietet für die kommenden Spiele der EM-Qualifikation im September einen Neuling auf. Filip Ugrinic steht erstmals im Aufgebot der Schweizer Nationalmannschaft.

Mit Ausnahme von Ugrinic, der am Dienstagabend mit dem Tor zum 3:0-Schlussstand gegen Maccabi Haifa entscheidend zum Einzug der Young Boys in die Gruppenphase der Champions League beigetragen hat, umfasst das 24-Spieler-Aufgebot im Nationalteam bewährte Kräfte. Gegenüber der letzten Selektion im Juni sind Noah Okafor, Cedric Itten, Ardon Jashari und Dan Ndoye wieder dabei.

U21:

Das erste Aufgebot von Sascha Stauch

La première liste de Sascha Stauch

La prima convocazione di Sascha Stauch



🇫🇮 🆚🇨🇭

📆 12.9 🕔 17:00 CET pic.twitter.com/WoP0oSKmv6 — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) August 30, 2023

Die Schweiz bestreitet die nächsten beiden Partien der EM-Qualifikation am 9. September gegen Kosovo in Pristina und am 12. September gegen Andorra in Sitten.

Nach vier von zehn Spieltagen führt die Mannschaft von Yakin die Tabelle der Gruppe I mit zwei Punkten Vorsprung auf Rumänien und drei auf Israel an. Die ersten beiden Teams qualifizieren sich für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland.

