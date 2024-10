Spanien qualifiziert sich mit einem klaren Heimsieg gegen Serbien frühzeitig für die Viertelfinals. Keystone

Der Schweizer Gruppengegner Spanien qualifiziert sich in der Nations League als zweite Mannschaft für die Viertelfinals. Portugal gibt in Schottland die ersten Punkte ab, ist aber weiter ungeschlagen.

SDA

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen In der Nations League gewinnt Spanien gegen Serbien mit 3:0 und löst somit vorzeitig das Ticket für den Viertelfinal.

Portugal spielt gegen Schottland 0:0 und gibt erstmals Punkte ab.

In der Liga C gewinnt Kosovo gegen Zypern 3:0 und somit zum dritten Mal in Folge. Mehr anzeigen

Der Europameister und Nations-League-Titelverteidiger Spanien schlug den jüngsten Schweiz-Bezwinger Serbien in Cordoba 3:0. Aymeric Laporte verwertete in der 5. Minute eine Flanke von Pedro Porro zur frühen Führung für die ohne den verletzten Youngster Lamine Yamal angetretenen Iberer. Die weiteren Tore erzielten Alvaro Morata und Alex Baena in der zweiten Halbzeit.

Bei den Serben sah Strahinja Pavlovic eine Viertelstunde vor Schluss die Rote Karte; der Ex-Basler ist damit am 15. November im Zürcher Letzigrund gegen die Schweiz gesperrt.

Portugal fehlt noch ein Punkt für Viertelfinal-Quali

Portugal gab mit einem 0:0 in Schottland zum ersten Mal Punkte ab. Weil die Gruppengegner Polen und Kroatien die Punkte ebenfalls teilten, sind die zuvor dreimal siegreich gewesenen Portugiesen auf dem Papier noch nicht für die Viertelfinals qualifiziert. Ein weiterer Punkt reicht dem Team von Cristiano Ronaldo indes.

In der Liga C gewann Kosovo zum dritten Mal in Folge. Die mit dem Luzerner Donat Rrudhani als Aussenverteidiger angetretene Mannschaft von Franco Foda schlug Zypern zuhause 3:0. Amir Rrahmani, Ermal Krasniqi und Emir Sahiti erzielten die Tore.

Frauenpower bei blue Sport – wir suchen Moderatorinnen und Kommentatorinnen Fussball ist bei blue Sport keine reine Männersache – wir suchen Moderatorinnen und Kommentatorinnen! Du (w) verfügst über ein fundiertes Fussballwissen und stehst gerne vor der Kamera? Dann bewirb dich jetzt! Informationen unter blueplus.ch/casting. 10.10.2024

sda