Embolo mit irrem Fehlschuss ++ Sommers Slapstick-Parade ++ Muheim-Show bei HSV-Sieg

blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

🇩🇪 Bundesliga

Bayer Leverkusen Granit Xhaka

Leverkusen gewinnt das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt nach 0:1-Rückstand noch mit 2:1. Granit Xhaka zieht im Mittelfeld die Fäden, bleibt aber ohne Skorerpunkt. In der Champions League müssen Xhaka und Co. am Mittwoch bei Stade Brest ran.

Dortmund Gregor Kobel

Dortmund feiert gegen St.Pauli einen 2:1-Heimsieg. Beim Gegentreffer ist der wenig geforderte Schweizer Nati-Goalie machtlos. Am Dienstag trifft der BVB in der Champions League auswärts auf Real Madrid. In der letzten Saison standen sich die beiden Teams im Final gegenüber, wobei sich die Königlichen in London mit 2:0 durchsetzten.

Gladbach Jonas Omlin

Gladbach besiegt Heidenheim mit 3:2. Omlin fehlt noch immer verletzt.

Gladbach Nico Elvedi

Nati-Verteidiger Elvedi fällt mit Oberschenkelproblemen aus. Wie lange der 28-Jährige ausfallen wird, ist aktuell noch nicht vorhersehbar.

Augsburg Ruben Vargas

Augsburg verliert in Freiburg 1:3. Vargas, der schon für die Nati-Spiele Forfait erklären musste, fällt aufgrund einer Sprunggelenksverletzung weiter aus.

Mainz 05 Silvan Widmer

Mainz verliert zuhause gegen RB Leipzig 0:2. Widmer wird in der 87. Minute eingewechselt.

Stuttgart Fabian Rieder

Bei der 0:4-Niederlage auswärts bei Bayern München spielt Rieder über die volle Distanz. Für Schlagzeilen sorgt aber nicht Rieder, sondern Harry Kane. Der zuletzt in die Kritik geratene Engländer stopft seinen Kritikern mit einem Hattrick den Mund. Am Dienstag geht es für Rieder mit Stuttgart in der Champions League weiter, auswärts bei Juventus Turin.

Stuttgart Leonidas Stergiou

Stergiou fehlt noch immer verletzt.

Wolfsburg Cédric Zesiger

Bei der 2:4-Niederlage gegen Werder Bremen drückt Zesiger die Bank.

Frankfurt Aurèle Amenda

Der 21-Jährige sitzt bei der 1:2-Niederlage gegen Leverkusen auf der Bank.

Freiburg Bruno Ifechukwu Ogbus

Der 18-Jährige muss in der 2. Mannschaft aushelfen und spielt dort beim 4:2-Sieg gegen Eintracht Trier in der Innenverteidigung durch.

Freiburg Johan Manzambi

Gleiches gilt für Johan Manzambi, der am 14. Oktober seinen 19. Geburtstag feierte. Er bereitet bei seinem Einsatz in der 2. Mannschaft in der 36. Minute das 3:1 vor, zwei Minuten später wird er verwarnt.

VfL Bochum Noah Loosli

Beim Tabellenletzten der Bundesliga (1 Punkt nach 7 Runden) hat Loosli in der Liga noch keine Minute gespielt. Bei der 1:3-Niederlage schafft er es aber nicht aufs Matchblatt – überhaupt stand der Relegations-Held der Vorsaison bislang nur drei Mal im Kader. Eingesetzt wurde er einzig im DFB-Pokal zu Beginn der Saison. Er dürfte deshalb keine Tränen verdrückt haben, als am Sonntag die Entlassung von Trainer Peter Zeidler vermeldet wurde.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League

Manchester City Manuel Akanji

Das kommt selten vor: Akanji sitzt gegen Wolverhampton auf der Bank. Von dort aus sieht er, wie Teamkollege John Stones in der fünften Minute der Nachspielzeit den 2:1-Siegtreffer erzielt. Am Mittwoch spielt ManCity in der Champions League zuhause gegen Sparta Prag.

Newcastle Fabian Schär

Newcastle verliert gegen Brighton zuhause mit 0:1. Beim Gegentreffer entwischt Schär Torschütze Danny Welbeck nach einem Doppelpass im Rücken. Nicht einfach zu verteidigen, aber wirklich gut sieht Schär in dieser Aktion trotzdem nicht aus. Hier siehst du die Szene im Video.

🇮🇹 Serie A

Inter Mailand Yann Sommer

Drei Tage vor dem Champions-League-Spiel im Wankdorf gegen YB feiert Inter in der Liga einen 1:0-Auswärtssieg gegen die AS Roma. In der Liga ist es der dritte Zu-Null-Sieg im achten Spiel. In der 11. Minute hat Sommer Glück, da flutscht ihm der Ball durch die Finger und landet am Pfosten – eine Slapstick-Aktion mit Happy End (Video). Danach zeigt der 35-Jährige noch zwei starke Paraden. In der Champions League hat Ex-Nati-Goalie Sommer in den ersten beiden Spielen noch keinen Treffer zugelassen. Schaffen die Berner am Mittwoch das, was Haaland und Co. nicht schafften und überwinden die Schweizer Mauer?

AC Milan Noah Okafor

Der 24-Jährige steht beim 1:0-Sieg gegen Udinese Calcio erst zum dritten Mal in dieser Saison in der Startelf, wird dann aber bereits zur Pause ausgewechselt. Weil Milan ab der 29. Minute in Unterzahl spielt, darf anstelle von Okafor der defensiver eingestellte US-Amerikaner Yunus Musah ran. Am Dienstag empfängt Milan im Rahmen der Champions League den FC Brügge. Dort muss nach zwei Pleiten dringend ein Sieg her.

Bologna Michel Aebischer

Aebischer fehlt beim 2:2 gegen Genua verletzt.

Bologna Dan Ndoye

Auch Ndoye verpasst die Partie aufgrund einer Verletzung.

Bologna Remo Freuler

Und so kommt vom Schweizer-Trio einzig Captain Remo Freuler zum Zug, der eine solide Partie spielt. In der Champions League gilt es am Dienstag auswärts bei Aston Villa ernst, das seine ersten beiden Partien gewonnen hat.

Empoli Nicolas Haas

Haas wird gegen Leader Napoli in der 78. Minute beim Stand von 0:1 eingewechselt. Am Resultat ändert sich nichts mehr, Haas sieht aber in der sechsten Minute der Nachspielzeit noch eine gelbe Karte.

Parma Simon Sohm

Sohm, der nach gut einer halben Stunde verwarnt wird, verlässt das Spielfeld gegen Como Calcio in der 71. Minute beim Stand von 1:1. Am Resultat ändert sich nichts mehr.

🇪🇸 LaLiga

Betis Sevilla Ricardo Rodriguez

Beim 2:1-Auswärtssieg gegen Osasuna wird Rodriguez in der 6. Minute der 12 Minuten dauernden Nachspielzeit eingewechselt.

Sevilla Djibril Sow

Sow wird gegen Barcelona in der 70. Minute beim Stand von 0:3 eingewechselt. Für ein zu hartes Einsteigen sieht er in der 85. Minute Gelb. Am Ende unterliegt Sevilla dem Leader mit 1:5.

Real Valladolid Eray Cömert

Beim 3:2-Auswärtssieg gegen Deportivo Alavés spielt Cömert im zentralen Mittelfeld durch. Ein solider Auftritt des 26-Jährigen.

🇫🇷 Ligue 1

AS Monaco Philipp Köhn

Beim 0:0 gegen Lille steht bei Monaco erstmals in dieser Saison Radoslaw Majecki zwischen den Pfosten, der letzte Saison Köhn als Nummer 1 verdrängte und nun nach einer Sprunggelenksverletzung wieder zurück ist. Droht Köhn nun wieder die Rolle als Ersatztorhüter oder bleibt der 26-Jährige erste Wahl? Am Dienstag trifft Monaco in der Champions League auf Roter Stern Belgrad.

AS Monaco Denis Zakaria

Captain Zakaria spielt im zentralen Mittelfeld durch und erledigt seinen Job unaufgeregt. Als Monaco nach einem Platzverweis in Unterzahl spielt, legt Zakaria einen riesen Sprint hin, wird angespielt, zieht ab und findet seinen Meister im stark reagierenden Torhüter. Dieses Tor hätte er sich redlich verdient.

AS Monaco Breel Embolo

Embolo wird in der 63. Minute eingewechselt, bleibt aber in dieser Saison weiter ohne Torerfolg. Selbst aus kürzester Distanz verfehlt er das Tor, aus rund einem Meter bringt er das Kunststück fertig, den Ball übers Tor zu schiessen. Gezählt hätte der Treffer aber ohnehin nicht, da Embolo im Abseits stand.

Marseille Ulisses Garcia

Marseille zerlegt Montpellier in deren Einzelteile. Garcia bereitet auf dem Weg zum 5:0-Auswärtssieg den zweiten Treffer vor. In der 79. Minute wird er ausgewechselt, viel passiert danach nicht mehr.

Toulouse Vincent Sierro

Toulouse-Captain Vincent Sierro spielt beim 1:1 gegen SCO Angers im zentralen Mittelfeld durch. Bei den Toren steht er nicht im Fokus.

Montpellier Becir Omeragic

Omeragic wird bei der Lehrstunde gegen Marseille in der 55. Minute beim Stand von 0:3 eingewechselt. Für ihn kommt Stefan Dzodic ins Spiel, der neun Minuten später mit Rot vom Platz fliegt.

Montpellier Gabriel Barès

Barès kommt wie so oft nicht zum Zug und sieht die 0:5-Schmach von der Bank aus. Montpellier ist nach acht Runden mit nur vier Punkten auf dem Konto Tabellenletzter.

Stade Brest Edimilson Fernandes

Beim 1:1 gegen Rennes sitzt Fernandes auf der Bank.

Le Havre Ruben Londja

Der 18-Jährige spielt am Samstag mit der U19 gegen PSG. Zur Pause wird er beim Stand von 0:2 ausgewechselt. Danach glückt seinen Teamkollegen noch der Anschlusstreffer, mehr aber nicht.

Weitere Schweizer im Ausland

Benfica Lissabon Zeki Amdouni

Nati-Stürmer Amdouni steht beim 2:0-Sieg in der 3. Runde des Cups in der Startelf. Zur Pause wird er beim Stand von 1:0 ausgewechselt. Wohl auch, um ihm vor dem Champions-League-Spiel vom kommenden Mittwoch gegen Feyenoord noch ein bisschen mehr Zeit zur Erholung zu gewähren.

Feyenoord Rotterdam Jordan Lotomba

Beim 5:1-Sieg gegen die Go Ahead Eagles spielt Lotomba als Rechtsverteidiger durch.

Fortuna Sittard Ryan Fosso

Bei der Nullnummer gegen Willem II Tilburg weiss Fosso im zentralen Mittelfeld zu gefallen. Der 22-Jährige ist unumstrittene Stammkraft bei Fortuna Sittard.

Ludogorets Razgrad Kwadwo Duah

Duah wird gegen Septemvri Sofia zur Pause beim Stand von 1:0 eingewechselt. Am Ende gewinnt Ludogorets 2:0. Duah hat in der Liga am 3. August seinen bislang einzigen Treffer erzielt.

Brügge Ardon Jashari

Der 22-Jährige scheint endgültig Fuss gefasst zu haben in Belgien und spielt beim 2:1-Auswärtssieg im zentralen Mittelfeld über die volle Distanz. Am Dienstag geht es in der Champions League weiter, auswärts bei der AC Milan.

Standard Lüttich Andi Zeqiri

Beim 2:1-Sieg gegen RSC Charleroi bereitet Zeqiri in der Nachspielzeit der 1. Halbzeit das zwischenzeitliche 2:0 vor. Beim Gegentreffer in der 95. Minute steht der Schweizer nicht mehr auf dem Platz.

KAA Gent Franck Surdez

Bei der Nullnummer gegen Union Saint-Gilloise wird Surdez in der 72. Minute ausgewechselt. Am Donnerstag empfängt Gent in der Conference League Molde FK.

Midtjylland Kevin Mbabu

Mbabu fehlt bei der 2:3-Niederlage gegen Sønderjyske verletzt. Am Donnerstag geht es in der Europa League weiter, auswärts gegen Union Saint-Gilloise.

AEK Athen Steven Zuber

Beim 1:1 gegen PAOK steht Zuber nicht im Kader. Der 33-Jährige spielt in dieser Saison bislang ohnehin nur eine Nebenrolle.

Sturm Graz Gregory Wüthrich

Gleich mit 5:2 gewinnt Sturm Graz gegen den Grazer AK. Wüthrich fällt weiterhin verletzt aus. In der Champions League treffen die noch punktlosen Österreicher auf Sporting Lissabon, das in den ersten beiden Partien vier Punkte holte.

RB Salzburg Bryan Okoh

Okoh sammelt in der 2. Mannschaft Spielpraxis. Beim 0:0 gegen SKN St. Pölten spielt der 21-Jährige in der Innenverteidigung durch.

BW Linz Silvan Wallner

Bei der 0:1-Niederlage gegen den Wolfsberger AC spielt der 22-Jährige in der Dreierkette durch.

Lorient (Ligue 2) Yvon Mvogo

Lorient feiert gegen den FC Annecy einen wichtigen 4:2-Sieg und bleibt damit nach neun Runden auf einem Aufstiegsplatz.

HSV (2. Bundesliga) Miro Muheim

Beim 3:1-Sieg im Kracher gegen Magdeburg bereitet Muheim den ersten und dritten Treffer seines Teams vor. In der 63. Minute verschuldet er den Elfmeter, den die Gäste verwandeln.

HSV (2. Bundesliga) Silvan Hefti

Hefti hat mit Rückenproblemen zu kämpfen und verpasst die Partie gegen Magdeburg.

1. FC Kaiserslautern (2. Bundesliga) Jan Elvedi

Beim 3:0-Sieg gegen Paderborn spielt Elvedi in der Dreierkette durch.

Karlsruher SC (2. Bundesliga) Andrin Hunziker

Hunziker wird gegen Ulm in der 87. Minute beim Stand von 0:0 eingewechselt – und geht als Sieger vom Platz. In der 4. Minute der Nachspielzeit erzielt Teamkollege Franke das einzige Tor der Partie. Damit bleibt der KSC Tabellenzweiter.

Karlsruher SC (2. Bundesliga) Noah Rupp

Rupp steht beim Karlsruher SC nicht im Kader.

Schalke 04 (2. Bundesliga) Adrian Gantenbein

Gantenbein fällt verletzt aus. Schalke verliert gegen Hannover 96 0:1 und findet auch nach dem Trainerwechsel nicht aus der Krise.

SSV Ulm 1846 (2. Bundesliga) Aaron Keller

Keller sitzt bei Ulm auf der Ersatzbank.

Queens Park Rangers (Championship) Michael Frey

Die Queens Park Rangers verlieren den Krisengipfel zuhause gegen Portsmouth FC 1:2 und übernehmen die Rote Laterne. Frey bleibt ohne Skorerpunkt.

Leeds United (Championship) Isaac Schmidt

Beim 2:0-Sieg im Kracher-Duell gegen Sheffield United sitzt Schmidt auf der Bank.

Norwich City (Championship) Christian Fassnacht

Fassnacht ist noch immer verletzungsbedingt abwesend. Gegen Stoke City spielt Norwich City 1:1.

Hull City (Championship) Anthony Racioppi

Racioppi sitzt bei der 0:1-Niederlage gegen AFC Sunderland auf der Bank.

Chicago Fire Maren Haile-Selassie

Maren Haile-Selassie steht bei der 0:3-Niederlage gegen Nashville SC in der Startelf und wird in der 70. Minute ausgewechselt. Chicago Fire beendet die Saison als Tabellenletzter.

Chicago Fire Allan Arigoni

Arigoni versauert beim letzten Spiel der Saison auf der Bank.

St. Louis CITY Roman Bürki

Bei der 1:4-Schlappe gegen Minnesota United macht Bürki nicht seine beste Partie. Die Playoffs finden ohne St. Louis City statt.

Seattle Stefan Frei

Frei qualifiziert sich mit den Seattle Sounders souverän für die Playoffs. Dort bekommt man es im Achtelfinal mit Houston Dynamo zu tun.

OFK Belgrad Filip Stojilkovic

Stojilkovic wird gegen Spartak Subotica in der 81. Minute für Torschütze Gleofilo Vlijter eingewechselt. Nach seiner Einwechslung treffen die Gäste noch zum 1:1-Schlussstand.

Greenville (3. Liga USA) Lyam MacKinnon

Toptorjäger MacKinnon kehrt nach der Pause nicht zurück aufs Spielfeld. Nach seiner Auswechslung kassiert Greenville einen Gegentreffer und verliert 0:1.

NK Osijek Petar Pusic

Beim 3:1-Auswärtssieg gegen NHK Sibenik bereitet Pusic nach seiner Einwechslung den letzten Treffer vor.

SH Shenhua (China) Cephas Malele

Malele spielt beim 2:1-Sieg gegen Henan Songshan Longmen im Sturmzentrum über die volle Distanz. Auf Treffer Nummer 16 muss der 30-Jährige weiter warten. Nach 28 Runden liegt Shanghai Shenhua mit einem Punkt Vorsprung auf Shanghai Port an der Tabellenspitze.

Nantong Zhiyun (China) Ming-Yang Yang

Ming-Yang Yang spielt beim 0:0 gegen Cangzhou vor der Viererkette durch. Nach 28 Runden ist Nantong Zhiyun Tabellenletzter und läuft Gefahr, abzusteigen.

Atlético Ottawa (Kanada) Ruben del Campo Ferreira

Beim 0:0 gegen Vancouver bleibt Ruben del Campo Ferreira zum fünften Mal in Folge ohne Skorerpunkt. Dennoch gehört er mit 11 Toren und drei Assists zu den besten Skorern der Liga.

Universitatea Cluj Jasper van der Werff

Beim 2:0-Sieg gegen Otelul Galati spielt Jasper van der Werf in der Innenverteidigung durch. Dies, nachdem er zuvor in der Liga noch keine einzige Minute gespielt hatte.

Vasco da Gama (Brasilien) Maxime Dominguez

Bei der 0:3-Pleite gegen São Paulo kommt Maxime Dominguez nicht zum Einsatz.

Al-Wasl Haris Seferovic

Seferovic wird im Cup-Achtelfinal gegen Al-Wahda in der 74. Minute beim Stand von 3:1 ausgewechselt. Am Resultat ändert sich nichts mehr. Seferovic wartet weiter auf seinen ersten Skorerpunkt in dieser Saison.

Al-Qadsiah (Saudi Pro League) Cameron Puertas

Puertas, der noch nicht im Besitz des Schweizer Passes ist, spielt bei der 1:3-Niederlage gegen Al-Ittihad durch, bleibt aber ohne Skorerpunkt.

Boca Juniors Lucas Blondel

Die Boca Juniors unterliegen CA Tigre mit 0:3. Blondel, der auch den argentinischen Pass besitzt, fällt noch immer verletzt aus. Allerdings ist er auf dem Weg zurück, wie ein von ihm auf Instagram veröffentlichtes Video zeigt.