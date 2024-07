Das sagt Nati-Coach Yakin zu seinem Vertrag und Shaqiris Rücktritt

In der vergangenen Woche wird bekannt, dass Murat Yakin Nationaltrainer des Schweizer Nationalteams bleibt. Auch Assistent Giorgio Contini verlängert seinen Vertrag. Nach den starken Auftritten an der EM in Deutschland, wo die Schweiz den Viertelfinal erreichte und erst im Penaltyschiessen an Finalist England scheiterte, wird die Zusammenarbeit mit dem Trainerduo verlängert. Die Dauer der neuen Verträge bleibt vorerst offen.

Der Verband hatte Yakin bereits vor dem Turnier eine Vertragsverlängerung angeboten, die er damals ausgeschlagen hatte. Er wolle sich auf die Europameisterschaft fokussieren und danach die Gespräche neu aufnehmen, hatte der 49-Jährige damals erklärt. Mit den guten Leistungen des Teams hat er gute Argumente für eine Verlängerung gesammelt.

Damit führt Yakin, der seit August 2021 Nationaltrainer ist, die Mannschaft nach den erfolgreichen Qualifikationskampagnen für die WM 2022 und die EM 2024 auch in die Qualifikation für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Vorerst steht im Herbst die Nations League bevor, an der die Schweiz auf Spanien, Dänemark und Serbien trifft.

Giorgio Contini stiess im Februar zum Nationalteam, nachdem der bisherige Assistenztrainer Vincent Cavin den Verband verlassen hatte. Der 50-Jährige, der beim FC Luzern schon einmal an der Seite Yakins gearbeitet hatte, fügte sich schnell in die Mannschaft ein, genoss nach kurzer Zeit bereits viel Respekt unter den Spielern und galt an der EM als wesentlicher Faktor für die erfolgreichen Auftritte.