Granit Xhaka: «Was heute die Spieler von Dänemark geleistet haben, hat nichts mit Respekt zu tun» Granit Xhaka fliegt bei der Niederlage gegen Dänemark vom Platz und nervt sich nach dem Spiel über den Gegner. 05.09.2024

Granit Xhaka ärgert sich derart über das Verhalten der Dänen vor dem 0:1, dass er deshalb sogar Gelb-Rot sieht. Trainer Murat Yakin stellt sich vor seinen Captain und wirft dem Gegner auch mangelndes Fairplay vor. Die Dänen wehren sich.

Michael Wegmann (Text), Ronja Zeller (Video) Michael Wegmann

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweizer Nati verliert das Auftaktspiel der Nations League gegen Dänemark nach zwei Platzverweisen gegen Nico Elvedi und Granit Xhaka mit 0:2.

Der Ärger nach dem Schlusspfiff ist gross. Zum einen nerven sich die Nati-Stars über die Rote Karte gegen Nico Elvedi, zum anderen aber werfen sie dem Gegner mangelndes Fairplay vor. Mehr anzeigen

Er habe sich in den letzten Jahren beruhigt, sagt Granit Xhaka nach Schlusspfiff, «aber ich bin ein emotionaler Mensch, vor allem bei Ungerechtigkeiten. Im Sport wird Fairplay gross geschrieben – und was heute die Dänen geboten haben, hat nichts mit Respekt zu tun. Wir spielten den Ball raus, als einer von ihnen am Boden lag. Sie machen das nicht und dann fällt das 0:1.»

Das sagt Michael Wegmann zum Witz-Rot gegen Elvedi blue News Leiter Sport Michael Wegmann analysiert nach der Niederlage gegen Dänemark die beiden roten Karten gegen die Schweizer Nati. 06.09.2024

Murat Yakin ist ja eigentlich eine coole Socke. Doch auch er ärgert sich über das Verhalten der Dänen vor dem ersten Gegentreffer. «Das war absolut kein Fairplay von den Dänen.»

Xhaka ist dermassen erbost, dass er sich nach dem Gegentor die Dänen vorknöpft und dafür Gelb sieht. Auch Minuten später hat er sich noch nicht beruhigt, der Captain lässt in einem Zweikampf absichtlich das Bein stehen. Gelb-Rot. «Dass dies nicht passieren darf, weiss ich auch», sagt Xhaka dazu, «aber es gibt leider Momente, da verliert man sich. Klar, es ist bitter. Für mich und die Mannschaft.»

Yakin stellt sich vor seinen Captain. «Für mich ist es verständlich, dass man so reagieren kann. Erst die Rote Karte gegen Elvedi, die völlig unverständlich war, dann die Aktion der Dänen. Da waren ganz viele Emotionen da. Es ist einfach schade, dass Xhaka nun am Sonntag gegen Spanien fehlen wird.»

Der Ärger ist auch Breel Embolo anzumerken. «Wenn ich am Boden liege, sind wir nur noch neun Spieler. Dann kann ich den Raum nicht zu machen und dann wird es schwieriger für meine Mittelfeldspieler», stellt der 27-Jährige klar. Auch wenn es nicht unbedingt ein Foul an ihm gewesen sei, hätte sich Embolo eine andere Reaktionen der Dänen gewünscht. «Ich verlange nicht ein Foul, aber ein wenig Fairplay. Das war es, was wir wollten.»

Embolo: «Ich verlange nur ein wenig Fairplay» Nach der Niederlage gegen Dänemark äussert sich Breel Embolo zur strittigen Szene vor dem ersten Gegentor. 06.09.2024

Das sagt der Dänen-Trainer zum Vorwurf

Und was sagen eigentlich die Dänen zum Unfairness-Vorwurf der Schweizer? Trainer Knudsen reagiert cool: «Die Regel ist, dass man weiterspielt, bis der Schiri abpfeift. Wir spielten bis zum Limit, nicht darüber hinaus.»

Wüthrich: «Nach dieser Niederlage ist das Debüt nicht ganz so schön» Gregory Wüthrich gibt im Dänemark-Spiel sein Debüt in der Schweizer Nationalmannschaft. Nach der 0:2 Niederlage zeigt sich der Verteidiger enttäuscht. 05.09.2024