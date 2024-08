Las Palmas – Real Madrid 1:1 LALIGA, 3. Runde, Saison 24/25 29.08.2024

Kylian Mbappé wartet in Spanien noch auf sein erstes Tor in der Liga. Wirklich gut gelang der Start mit Real Madrid nicht. Die Medien sind in Sorge.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Real Madrid spielt am Donnerstagabend auf Gran Canaria gegen UD Las Palmas 1:1. Fünf Punkte aus drei Spielen bedeuten den schlechtesten Saisonstart seit fünf Jahren.

Die Medien in Spanien gehen besonders mit Neuzugang Kylian Mbappé hart ins Gericht, wartet er doch weiter auf seinen ersten Liga-Treffer.

Trainer Carlo Ancelotti nimmt die Spieler in Schutz und übernimmt die volle Verantwortung für den Fehlstart. Mehr anzeigen

Spanische Medien äussern sich besorgt über den Fehlstart von Real Madrid mit Superstar Kylian Mbappé in die neue Saison. Zwei Unentschieden nach drei Spielen seien zwar nichts, was sich nicht noch reparieren liesse, schrieb die Zeitung «Sport». Die Probleme von Trainer Carlo Ancelotti, der Mannschaft nach dem Abschied von Toni Kroos eine Identität zu geben und Mbappé zu integrieren, würden aber Sorgen bereiten.

Die mangelnde Abstimmung zwischen Vinícius Júnior und Mbappé werfe die meisten Fragen auf, schrieb auch «Mundo Deportivo». Die Zeitung «AS» konzentrierte sich darauf, dass der Franzose noch nicht getroffen hat. Es liege nicht an mangelnder Beharrlichkeit, auch nicht an mangelnder Einstellung oder Beteiligung am Spiel. «Aber im Augenblick der Wahrheit gelingt Kylian einfach nichts», schrieb «AS».

Nach drei Spieltagen liegt der Erzrivale FC Barcelona vier Punkte vor Real. «Irgendwas stimmt nicht mit Mbappé», schrieb die Zeitung «Marca» nach dem 1:1 des Champions-League-Siegers UD Las Palmas am Donnerstag.

Rayo Vallecano – Barcelona 1:2 LALIGA, 3. Runde, Saison 24/25 27.08.2024

Star-Coach Ancelotti übernimmt die volle Verantwortung

Real-Coach Carlo Ancelotti spricht nach dem Fehlstart die Probleme an, übernimmt dafür aber die volle Verantwortung. «Ich muss die Strategie auf dem Platz klarer formulieren, um den Spielern Klarheit zu verschaffen. Wenn es ein Problem gibt, ist der Trainer dafür verantwortlich, eine Lösung zu finden.»

Sie hätten Mühe gehabt, Spielzüge zu kreieren, den Ball zurückzuerobern und auch die Abstände zwischen den Linien sei zu gross gewesen, so die Kurzanalyse des Italieners. Die Spieler nimmt er aber aus der Schusslinie: «Ich glaube nicht, dass es ein mentales Problem gibt. Ich sehe keinen Mangel an Charakter oder an der Einstellung.»

Es gehe nun darum, «schnell eine Lösung zu finden». Denn der Kalender ist dicht getaktet: Schon am Sonntag empfängt Real Madrid, das den schlechtesten Saisonstart seit fünf Jahren hingelegt hat, Real Betis mit dem Schweizer Ricardo Rodriguez. Die Partie siehst du live auf blue Sport.

