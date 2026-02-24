  1. Privatkunden
Tragisches Missverständnis in Italien Napoli-Fan schimpft über Schiedsrichter – dann wird er von seiner Frau niedergestochen

Jan Arnet

24.2.2026

Ein Entscheid von Schiedsrichter Daniele Chiffi und seinen Assistenten beim Spiel zwischen Atalanta und Napoli erhitzt nicht nur im Stadion die Gemüter.
Ein Entscheid von Schiedsrichter Daniele Chiffi und seinen Assistenten beim Spiel zwischen Atalanta und Napoli erhitzt nicht nur im Stadion die Gemüter.
imago

Ein Nachmittag vor dem Fernseher wird in Capodimonte, einem Vorort von Napoli, zur Tragödie. Der Grund: Ein Elfmeter, der von den Schiedsrichtern aberkannt wird.

Jan Arnet

24.02.2026, 14:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein 40-jähriger Napoli-Fan wurde in Capodimonte während des Spiels Atalanta gegen Napoli nach einem eskalierten Streit von seiner Ehefrau niedergestochen.
  • Auslöser war ein aberkannter Elfmeter, woraufhin der Mann aus Frust den Fernseher beschimpfte und seine Frau die Worte fälschlicherweise auf sich bezog.
  • Die Frau griff mit Schere und mehreren Messern an, ehe sie von der Polizei gestopp werden konnte. Der verletzte Mann liegt im Spital und ist ausser Lebensgefahr.
Mehr anzeigen

Blut, ein in die Wand gerammtes Messer und ein Mann, der notfallmässig ins Spital gebracht wird. Bilder, die mit Fussball nichts zu tun haben sollten, die sich aber im Wohnzimmer eines Paares während des Spiels zwischen Atalanta und Napoli (2:1) am Sonntag abspielten.

Ein 40-jähriger Napoli-Fan aus Capodimonte wurde von seiner Ehefrau niedergestochen – wegen eines tragischen Missverständnisses, wie aus einem Bericht der «Gazzetta dello Sport» hervorgeht.

Demnach habe die Entscheidung der Schiedsrichter, einen Penalty für Napoli zurückzunehmen, beim Man für grosse Wut gesorgt, sodass er in den Fernseher fluchte. Seine 35-jährige Frau war jedoch überzeugt, die Beleidigungen richteten sich gegen sie. Der verbale Streit eskalierte. «Geh weg oder ich steche dich ab», schrie die Frau – und liess den Drohungen rasch Taten folgen, schreibt die Zeitung.

Mehrere Stichverletzungen

Im Affekt soll die 35-Jährige zunächst eine Schere nach ihrem Mann geworfen, ihn jedoch verfehlt haben. Danach rannte sie in die Küche, griff zu einem Messer und verletzte ihn mehrfach. Während der blutende Mann verzweifelt versuchte, Hilfe zu rufen, setzte die Frau den Angriff fort und schleuderte weitere Messer, von denen eines in der Wohnzimmerwand stecken blieb.

Das Eingreifen der Polizisten aus Capodimonte verhinderte Schlimmeres. Die Einsatzkräfte stoppten nicht nur die Attacke, sondern fanden in der Handtasche der Frau drei weitere Messer. Der 40-Jährige wird derzeit im Spital behandelt. Er erlitt mehrere Verletzungen, befindet sich jedoch glücklicherweise nicht in Lebensgefahr.

