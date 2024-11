Lindsey Vonn könnte bei den Super-G-Rennen in St. Moritz ihr Comeback im Weltcup geben. Keystone

Lindsey Vonn kehrte erst kürzlich ins US-Team zurück. Nun könnte es schon im Dezember zu ihrem Comeback kommen.

SDA

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Der amerikanische Verband hat für Lindsey Vonn eine Wildcard für die Rennen vom 21. und 22. Dezember in St. Moritz beantragt.

Vonn wäre nach Marcel Hirscher die zweite Athletin, die nach mehrjähriger Pause ihr Comeback gibt.

Bis zu ihrem möglichen Comeback im Weltcup bei den beiden Super-G-Rennen in St. Moritz wird Vonn in Nordamerika kleinere FIS-Rennen bestreiten. Mehr anzeigen

Lindsey Vonn könnte in St. Moritz kurz vor Weihnachten ihr Comeback geben. Der amerikanische Verband hat für die 40-Jährige eine Wildcard für die Rennen vom 21. und 22. Dezember beantragt. Dies bestätigte der Weltverband FIS auf Anfrage von SRF.

Vonn wäre nach Marcel Hirscher die zweite Athletin, die nach mehrjähriger Pause ihr Comeback gibt. Wie ihr männliches Pendant hat sie vor fünf Jahren ihren Rücktritt erklärt und könnte sie nun von der neu eingeführten Wildcard profitieren.

Bis zu ihrem möglichen Comeback im Weltcup bei den beiden Super-G-Rennen in St. Moritz wird Vonn in Nordamerika kleinere FIS-Rennen bestreiten. Einerseits, um die erforderliche Startberechtigung im Weltcup zu erhalten. Andererseits wird ihr künstliches Kniegelenk so ersten rennmässigen Tests unterzogen. Im April bekam Vonn ein künstliches Kniegelenk.

Bei den Weltcuprennen in Beaver Creek (14. und 15. Dezember) strebt die vierfache Gesamtweltcupsiegerin und Abfahrts-Olympiasiegerin von 2010 den Start als Vorläuferin an.

pavo, sda