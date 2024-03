Kugelhamsterer Marco Odermatt. Keystone

Bestmarken und sonstige Zahlen interessieren Marco Odermatt eigentlich nur bedingt. Nun hat der Weltcup-Dominator aber zugegeben, dass es einen Rekord gibt, den er in der nächsten Saison klar anpeilt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Beim Saisonfinale in Saalbach-Hinterglemm geht es für Marco Odermatt noch um einiges.

Am Samstag will der Nidwaldner seine nahezu perfekte Saison mit dem zehnten Sieg im zehnten Riesenslalom krönen. Auch im Super-G und in der Abfahrt könnte sich der 26-Jährige noch die kleinen Kugeln sichern.

Auf Rekordjagd will Odermatt nicht unbedingt gehen. Eine Marke peilt er in der nächsten Saison aber an: Pirmin Zurbgriggens Schweizer Rekord von 40 Weltcup-Siegen. Mehr anzeigen

Die Ski-Saison ist fast vorbei, doch Marco Odermatt will beim Saisonfinale in Saalbach-Hinterglemm nochmals alles aus sich herausholen. Kein Wunder, denn neben dem Gesamtweltcup und der Disziplinenwertung im Riesenslalom, die er längst im Sack hat, geht es in der Abfahrt und im Super-G um den Gewinn von weiteren Kristallkugeln.

«Der Fokus und die Spannung werden sicherlich da sein. Es geht für mich in allen drei Rennen noch um relativ viel», sagt der Nidwaldner in einem Interview mit der «Aargauer Zeitung». «Im Riesenslalom muss ein Sieg her, wenn ich die perfekte Saison abliefern will. Im Super-G braucht es einfach ein souveränes Rennen und in der Abfahrt noch einmal ein perfektes.»

Zurbriggens Rekord als Ziel

Die Chancen auf weitere Kugeln stehen sehr gut. Ausserdem kann Odermatt noch einige Rekorde brechen. Wie etwa die meisten Siege in einer Saison oder kein Rennen ausserhalb der Top 7 zu beenden. Doch solche Bestmarken interessieren den 26-Jährigen nur bedingt, wie er verrät. «Wirklich cool» wäre allerdings, wenn er am Samstag auch den zehnten und letzten Riesenslalom der Saison gewinnen könnte.

Das hat vor ihm nur der legendäre Ingemar Stenmark geschafft. Die Bestmarke des Schweden von 14 Riesen-Siegen in Serie könnte Odermatt dann erst in der nächsten Saison knacken. Dieser Rekord stehe bei ihm allerdings «nicht so sehr im Vordergrund».

Einen Rekord gibt es allerdings, auf den Odi so richtig heiss ist: «Ich weiss, dass ich noch einige Siege hinter Pirmin Zurbriggen bin. Der erfolgreichste Schweizer Skifahrer zu werden, ist sicher etwas, das in der nächsten Saison zum bewussten Ziel wird.» Zurbriggen steht bei 40 Weltcup-Siegen, Odermatt hat schon 37 auf dem Konto. Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis der Superstar die Walliser Skilegende ein- und überholt.

Pirmin Zurbriggen gilt als erfolgreichster Schweizer Skirennfahrer aller Zeiten. Doch wie lange noch? Keystone

Odermatt kann auch mit wenig Schlaf gewinnen

Auch die Schweizer Bestmarke von vier Siegen im Gesamtweltcup – die gehört ebenfalls (noch) Zurbriggen – könnte bald geknackt werden. Odermatt hat sich in dieser Saison mit 26 Jahren schon die dritte grosse Kugel gesichert.

Trotz des jungen Alters wirkt der Innerschweizer schon wie ein alter Hase im Ski-Weltcup. So weiss er auch, wie er mit der Nervosität vor den Rennen oder schlechtem Schlaf umgehen muss. Odermatt selbstbewusst: «Mittlerweile weiss ich, dass ich ein Rennen auch mit nur zwei oder drei Stunden Schlaf gewinnen kann.»