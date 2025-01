In der Gröden-Abfahrt siegt Marco Odermatt (links) vor Franjo von Allmen. Bild: Keystone

14 Rennen, 15 Podestplätze: Die Schweizer Männer liefern in der bisherigen Ski-Saison so richtig ab. Nur beim Saison-Auftakt in Sölden und im Slalom in Gurgl steht kein Schweizer auf dem Podest.

Patrick Lämmle

Podestplätze nach Ländern Schweiz: 15

Norwegen: 11

Frankreich und Österreich: 4

Slowenien und USA: 2

Schweden, Brasilien, Italien, Kanada: 1 Mehr anzeigen

Alle bisherigen Rennen im Überblick

Sölden – Riesenslalom (27. Oktober 2024) Alexander Steen Olsen (NOR)

Henrik Kristoffersen (NOR)

Atle Lie McGrath (NOR) Mehr anzeigen

Levi – Slalom (17. November 2024) Clément Noël (FRA)

Henrik Kristoffersen (NOR)

🇨🇭 Loïc Meillard (SUI) Mehr anzeigen

Gurgl – Slalom (24. November 2024) Clément Noël (FRA)

Kristoffer Jakobsen (SWE)

Atle Lie McGrath (NOR) Mehr anzeigen

Beaver Creek – Abfahrt (6. Dezember 2024) 🇨🇭 Justin Murisier (SUI)

🇨🇭 Marco Odermatt (SUI)

Miha Hrobat (SLO) Mehr anzeigen

Beaver Creek – Super-G (7. Dezember 2024) 🇨🇭 Marco Odermatt (SUI)

Cyprien Sarrazin (FRA)

Lukas Feurstein (AUT) Mehr anzeigen

Beaver Creek – Riesenslalom (8. Dezember 2024) 🇨🇭 Thomas Tumler (SUI)

Lucas Pinheiro Braathen (BRA)

Zan Kranjec (SLO) Mehr anzeigen

Val-d'Isère – Riesenslalom (14. Dezember 2024) 🇨🇭 Marco Odermatt (SUI)

Patrick Feurstein (AUT)

Stefan Brennsteiner (AUT) Mehr anzeigen

Val-d'Isère – Slalom (15. Dezember 2024) Henrik Kristoffersen (NOR)

Atle Lie McGrath (NOR)

🇨🇭 Loïc Meillard (SUI) Mehr anzeigen

Gröden – Super-G (20. Dezember 2024) Mattia Casse (ITA)

Jared Goldberg (USA)

🇨🇭 Marco Odermatt (SUI) Mehr anzeigen

Gröden – Abfahrt (21. Dezember 2024) 🇨🇭 Marco Odermatt (SUI)

🇨🇭 Franjo von Allmen (SUI)

Ryan Cochran-Siegle (USA) Mehr anzeigen

Alta Badia – Riesenslalom (22. Dezember 2024) 🇨🇭 Marco Odermatt (SUI)

Leo Anguenot (FRA)

Alexander Steen Olsen (NOR) Mehr anzeigen

Alta Badia – Slalom (23. Dezember 2024) Timon Haugan (NOR)

🇨🇭 Loïc Meillard (SUI)

Atle Lie McGrath (NOR) Mehr anzeigen

Bormio – Abfahrt (28. Dezember 2024) 🇨🇭 Alexis Monney (SUI)

🇨🇭 Franjo von Allmen (SUI)

Cameron Alexander (CAN) Mehr anzeigen

Bormio – Super-G (29. Dezember 2024) Fredrik Möller (NOR)

Vincent Kriechmayr (AUT)

🇨🇭 Alexis Monney (SUI) Mehr anzeigen