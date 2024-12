Franzose fährt nach Sturz auf Skischuhen ins Ziel

Matthieu Bailet stürzt und fährt auf Skischuhen ins Ziel Der französische Abfahrer Matthieu Bailet legt nach seinem Sturz auf der Birds of Prey eine Showeinlage für die Zuschauer in Beaver Creek ein. Der 28-Jährige fährt den Rest der Strecke gekonnt auf seinen Skischuhen. 06.12.2024

Tobias Benz

Nach dem sensationellen Schweizer Doppelsieg in Beaver Creek gehören die Schlagzeilen der ersten Männer-Abfahrt des Winters eigentlich ganz klar Justin Murisier und Marco Odermatt. In Sachen Unterhaltung macht den beiden am Freitagabend allerdings ein Fahrer aus Frankreich Konkurrenz.

Matthieu Bailet, der auf der Birds of Prey mit der Startnummer 19 ins Rennen geht, stürzt zwar während seiner Fahrt, versetzt dann die Fans im Zielraum aber mit einer Showeinlage ins Staunen. Der 28-Jährige meistert den Rest der Piste nämlich lässig auf seinen Skischuhen (siehe Video oben).

