Gesamtweltcup-Siegerin Lara Gut-Behrami geht neue Wege

Gesamtweltcupsiegerin Lara Gut-Behrami setzt alles daran, auch in der kommenden Saison ganz oben zu stehen. Mit neuen Coaches und einer angepassten Vorbereitung geht sie entschlossen in den nächsten Winter.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Lara Gut-Behrami passt ihre Vorbereitung und Strategie für die kommende Saison an, indem sie den Fokus auf ihre physische Verfassung legt und mit einem neuen Konditionstrainer arbeitet.

Die amtierende Gesamtweltcupsiegerin wechselt ihr Trainingslager von Argentinien nach Chile, um bessere Wetterbedingungen zu nutzen und so ihre Leistung weiter zu optimieren.

Die 33-Jährige will auf jeden Fall bei der WM 2025 in Saalbach-Hinterglemm (4. bis 16. Februar) an den Start gehen. Die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2026 schliesst sie nicht aus. Mehr anzeigen

Lara Gut-Behrami hat im letzten Winter zum zweiten Mal nach 2016 den Gesamtweltcup gewonnen. Die 33-Jährige raste 16 Mal aufs Podest, 8 Mal stand sie dabei zuoberst auf dem Treppchen. Auch wenn sie in ihrer Karriere schon alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gibt, hat die Ehefrau von Ex-Fussball-Star Valon Behrami noch lange nicht genug.

Derzeit bereitet sich Gut-Behrami auf die neue Saison vor. Dabei durchbricht sie einige Routinen und setzt neue Reize. Gezwungenermassen arbeitet sie mit einem neuen Kondi-Trainer zusammen, da sich Alejo Hervas Ende letzter Saison entschieden hatte, künftig für das Männer-Team rund um Marco Odermatt zu arbeiten.

Die Wahl Gut-Behramis fiel auf Flavio di Giorgio, einen ehemaligen Rugby-Spieler, der 2016 bei den ZSC Lions angestellt war und zuletzt das italienische Ski-Ass Sofia Goggia fit gemacht hat. Beim «Blick» sagt Frauen-Cheftrainer Beat Tschuor auf die Personalie angesprochen: «Flavio ist eine sehr gute Lösung. Ich habe ihn einige Male besucht und länger mit ihm gesprochen. Er bringt neue Inputs und Lara ist sehr zufrieden.»

Drei Kristallkugeln für die beste Ski-Fahrerin der Saison: Lara Gut-Behrami hat im letzten Winter die Disziplinenwertung im Riesenslalom und Super-G gewonnen sowie den Gesamtweltcup. Keystone

Eine weitere wichtige Neuerung in der Saisonvorbereitung ist ihre Entscheidung, das Training im September nicht in Chile mit dem Frauen-Team, sondern in Argentinien mit dem Männer-Team zu absolvieren. Der Grund: Sie möchte den teils rauen Wetterbedingungen und den damit verbundenen gesundheitlichen Problemen entgehen. Im letzten Jahr hatte Gut-Behrami auch aufgrund der garstigen Bedingungen mit Knieschmerzen zu kämpfen, was zwischenzeitlich auf die Moral schlug.

WM 2025 im Blick – und die Olympischen Spiele 2026?

Das grosse Ziel von Gut-Behrami dürfte es sein, an der WM 2025 in Saalbach-Hinterglemm (4. bis 16. Februar) weitere Medaillen einzuheimsen. Auch die Verteidigung des Gesamtweltcups dürfte sie antreiben, wobei ihr diesbezüglich besonders Mikaela Shiffrin einen Strich durch die Rechnung machen könnte.

Die US-Amerikanerin zog sich im letzten Winter eine Verletzung zu und verzichtete nach ihrem Comeback auf die Teilnahme an Speed-Rennen und verschenkte so viele Punkte. Bleibt Shiffrin fit und startet in allen Disziplinen, so ist sie die Favoritin auf den Gewinn der grossen Kristallkugel.

Gut-Behrami hat im letzten Winter mehrfach betont, dass sie bis zur WM 2025 weiterfahre. Ob sie 2026 bei den Olympischen Spielen in Cortina auch noch an den Start gehen will, liess sie zuletzt offen. Mit Verweis auf Insider-Informationen steht im «Blick», dass die dannzumal 36-Jährige sehr wohl mit einer Teilnahme liebäugle. Vielleicht wissen die Insider da allerdings mehr als Lara Gut-Behrami selbst …