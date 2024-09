Marcel Hirscher will diesen Winter in den Weltcup zurückkehren. KEYSTONE

Das Team von Ski-Star Marcel Hirscher reagiert auf die Vorwürfe, dass sein Comeback nur ein PR-Gag sei: «Die ganze Geschichte ist ein Blödsinn»

zap Sandro Zappella

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Marcel Hirscher hat achtmal den Gesamtweltcup gewonnen. Fünf Jahre nach seinem Rücktritt möchte er in den Skizirkus zurückkehren.

Es gibt jedoch Zweifel, wie ernst der 35-jährige sein Comeback tatsächlich verfolgen will. Der Blick spekulierte gar, dass es sich bloss um einen PR-Gag handle.

Nun hat sich das Team von Marcel Hirscher zu den Vorwürfen geäussert und findet dabei klare Worte. Mehr anzeigen

Am Montagmorgen schrieb der «Blick» , dass die Vorbereitung von Marcel Hirscher auf die neue Saison nicht wie geplant verlaufe. Es war sogar davon die Rede, dass das ganze Comeback nur ein PR-Gag gewesen sein könnte. Auch blue Sport berichtete darüber.

Nun hat sich das Team von Marcel Hirscher beim österreichischen Portal «oe24» zu den Vorwürfen geäussert: «Die ganze Geschichte ist ein Blödsinn», heisst es. In den zwei Wochen Schneetraining in Roundhill und Ohau habe man «hervorragende Erkenntnisse erlangt». Das Team um Marcel Hirscher räumte bei «oe24» jedoch ein, dass die neuseeländische Riesenslalom-Spezialistin Alice Robinson auf demselben Kurs schneller gefahren sei. Sorgen macht man sich bei Hirschers Van-Deer-Crew deshalb jedoch nicht. Man habe sich auf Schuh-Tests konzentriert, deshalb seien die Lauf-Zeiten egal gewesen.

So geht es für Marcel Hirscher weiter

Für Marcel Hirscher geht es in den nächsten Tagen bereits weiter mit Schneetraining. Weil die Bedingungen auf dem Gletscher so gut sind, sogar früher als geplant. Dort könnte es dann auch zu ernsthaften Vergleichen mit den Konkurrenten aus dem Weltcup kommen. Der Saisonstart der Techniker findet am 27. Oktober in Sölden statt. Ob Hirscher am Start stehen wird, ist noch immer unklar und soll erst kurzfristig entschieden werden. Nach seinen fünf Jahren Rennpause darf der Österreicher, der neu für die Niederlande starten wird, dank einer Wildcard wohl mit einer Startnummer knapp nach der Top 30 ins Rennen gehen.

Da es wegen der Wildcard viel Kritik gab, kamen Zweifel auf, ob Hirscher nun tatsächlich davon profitieren könnte. ÖSV-Generalsekretär Christian Scherer hat keine Bedenken, «weil es die FIS für diese Saison beschlossen hat.»