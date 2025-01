Fabio Celestini: «Zu viele Spieler sind immer noch nicht stabil» Fabio Celestini ist mit der Rückrundenvorbereitung zufrieden. Trotzdem sieht der FCB-Trainer noch Verbesserungspotential. 14.01.2025

Mit nur einem Punkt Rückstand auf Leader Lugano nimmt der FC Basel die zweite Saisonhälfte in Angriff. Im Interview mit blue Sport spricht FCB-Coach Fabio Celestini über das Meisterrennen und nimmt seine Spieler in die Pflicht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Basel meldet sich nach einer verpatzten letzten Saison zurück und hat nach 18 Spieltagen in der Super League nur einen Punkt Rückstand auf die Tabellenspitze.

Trainer Fabio Celestini nennt im Interview mit blue Sport die Gründe für den Aufschwung, lobt Rückkehrer Shaqiri und spricht über das enge Meisterrennen.

Vor dem Restart der Super League und dem Auswärtsspiel am Sonntag beim FC Lugano macht der FCB-Coach aber auch klar, dass seine Spieler konstanter werden müssen und nennt auch Namen. Mehr anzeigen

Der FC Basel ist zurück im Rennen um den Schweizer Meistertitel. Nach einer verkorksten letzten Saison melden sich die Bebbi in dieser Spielzeit eindrücklich zurück und grüssen nach 18 Spieltagen mit 30 Zählern vom zweiten Tabellenplatz – mit nur einem Punkt Rückstand auf Platz 1 und den FC Lugano.

«Wir haben nach dem letzten Jahr die Dynamik komplett gewechselt. Die Mannschaft hat sich sehr gut entwickelt – auch im Spiel. Wir sind jetzt viel dominanter», erklärt sich Trainer Fabio Celestini das bessere Abschneiden. Das ist nicht zuletzt auf die Rückkehr von Xherdan Shaqiri im August zurückzuführen.

«Shaq hilft uns in allem – auch für die Euphorie. Aber die Mannschaft hat gezeigt, dass wir es in diesem Jahr viel besser machen», sagt Celestini im Interview mit blue Sport. «Shaq mit seiner Qualität, seiner Erfahrung und seiner Winner-Mentalität kann uns helfen – auch um die Jungen zu erziehen.»

Celestini fordert mehr Konstanz

Celestinis Erwartungen an seine routinierten Spieler sind hoch. «Dominik Schmid, Albian Ajeti, Kevin Rüegg, Xherdan Shaqiri, Marwin Hitz – alle Spieler mit ein bisschen mehr Erfahrung müssen uns helfen, stabiler und solider zu sein.» Denn in Sachen Konstanz sieht der FCB-Coach insbesondere bei seinen jüngeren Schützlingen Luft nach oben: «Zu viele Spieler sind immer noch nicht stabil.»

Dazu gehöre etwa der 24-jährige Verteidiger Adrian Barisic. «Er muss stabiler sein und grosse Leistungen bringen in der Rückrunde», fordert Celestini. «Ich erwarte eine grosse Entwicklung der Mannschaft. Wenn du beim FC Basel unterschreibst, musst du wissen, dass du für etwas Grosses und Schönes kämpfen musst.»

Primäres Ziel des FCB bleibt die Qualifikation für die Championsship Group. «Danach sehen wir weiter», sagt Celestini und unterstreicht auf das Meisterrennen angesprochen: «Es ist so eng, die Unterschiede sind sehr klein. Wir müssen unbedingt stabiler sein.»

Der Härtetest gleich zum Auftakt

Celestini stuft die Konkurrenz an der Tabellenspitze stark ein. «Servette ist eine sehr stabile Mannschaft mit Erfahrung auch in Europa», sagt der 49-Jährige und hebt auch Lausanne-Sport und Luzern heraus. «Was Lausanne macht, ist unglaublich, es ist die beste Mannschaft in den letzten 15 Spielen. Aber auch Luzern hat es sehr gut gemacht.»

Der grösste Konkurrent kommt für Celestini aber aus dem Tessin. «Lugano hat 25 Spieler auf sehr hohem Niveau, es ist der beste Kader der Hinrunde. Im Moment ist das die beste Mannschaft in der Schweiz.»

Für die Bebbi steht gleich im ersten Spiel nach der Winterpause am Sonntag das Duell mit dem aktuellen Tabellenführer an. «Das ist top für uns. Das wird direkt unser Test, ob wir bereit sind. Ich erwarte eine sehr gute Leistung meiner Mannschaft und dass sie zeigt, dass wir kämpfen wollen. Wir sind der FC Basel – und wir müssen die Verantwortung für dieses Trikot übernehmen.»

