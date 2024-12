Dürfte bald YB übernehmen: Nati-Assistenztrainer Giorgio Contini Keystone

Laut Informationen von blue Sport steht Nati-Assistenztrainer Giorgio Contini vor der Unterschrift bei YB. Noch haben sich der SFV und YB nicht auf die Ablösesumme geeinigt.

YB-Boss Christoph Spycher, der nach der Entlassung von Patrick Rahmen im Oktober angekündigt hatte, dass Magnin bis Weihnachten bleibe, liess sich am Sonntag nach dem letzten Spiel im 2024 bezüglich Trainerfrage noch nicht in die Karten blicken. Er sagt zu blue Sport: «Das sehen wir in den nächsten Tagen. Wir wissen, was wir an Joël Magnin haben. Ein absoluter Fachmann mit absoluter Loyalität. Er hat die Mannschaft stabilisiert, hat einen super Job gemacht.»

Magnin selbst meinte letztes Wochenende zu seiner Zukunkft: «Wir werden im Verlauf der nächsten Woche zusammensitzen und eine Entscheidung treffen.» Laut Informationen von blue Sport wurde diese mittlerweile getroffen. Es läuft auf eine Trennung hinaus, Magnin dürfte wieder als Trainer zur U21 zurückkehren.

Denn YB hat seinen Wunschkandidaten in Nati-Assistenztrainer Giorgio Contini gefunden. Contini und die Berner sind sich laut blue-Informationen bereits einig. Derzeit soll jedoch noch das Okay des Schweizerischen Fussballverbands fehlen. Dieser lässt den Assistenztrainer von Murat Yakin nur ungern ziehen, wäre gerne im 2025 mit dem bestehenden und eingespielten Trainerteam in die WM-Auslosung gestartet, und pokert.

Noch haben sich Verband und YB nicht um die Höhe der Ablösesumme geeinigt. Es würde jedoch verwundern, würde dies nicht demnächst passieren.

Contini stand übrigens bereits schon einmal kurz vor der Unterschrift bei YB. Im Sommer 2021 entschieden sich jedoch die YB-Verantwortlichen für David Wagner als Nachfolger für Meistertrainer Gerardo Seoane. Viereinhalb Jahre danach dürfte Contini nun in die Trainerkabine des Wankdorfs einziehen. Trainingsauftakt in Bern ist bereits am 28. Dezember.

