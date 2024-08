Mehmedi über Shaqiri: «Der grösste Transfer in der Geschichte der Super League» blue Sport Experte Admir Mehmedi adelt den Shaqiri-Transfer und spricht Lob in Richtung der FCB-Bosse aus. 25.08.2024

blue Sport Experte Admir Mehmedi adelt die Rückkehr von Xherdan Shaqiri in die Super League und spricht grosses Lob an die FCB-Bosse aus, die den 32-Jährigen in einem «guten Alter» zurückholen konnten.

Shaqiri spielt wieder für den FC Basel. Die Rückkehr des Nati-Stars in die Super League hat innert kürzester Zeit für viel Aufsehen, einen leeren FCB-Fanshop und viel Zuversicht bei den FCB-Fans gesorgt.

Auch Admir Mehmedi ist begeistert. Noch vor Shaqiris erstem Auftritt legt sich sein ehemaliger Nati-Kollege im Studio bei blue Sport fest: «Das ist der grösste Transfer der letzten Jahre, wenn nicht der grösste Transfer in der Geschichte der Super League.»

Der neue blue Sport Experte spricht auch viel Lob an die Adresse der FCB-Bosse aus, die Shaqiris Rückkehr einfädelten. «Da kann man dem FC Basel, David Degen, Daniel Stucki ein riesiges Kompliment machen, dass sie es geschafft haben, Xherdan in einem guten Alter zurückzuholen.»

«Schön für die gesamte Fussball-Schweiz»

Mehmedi freut sich auch für die gesamte Schweizer Liga, dass ein solch grosser Transfer getätigt werden konnte. «Das ist schön für die ganze Fussball-Schweiz, alle Fans und die ganze Liga.»

Shaqiri habe «definitiv» noch andere Angebote erhalten, ist sich Mehmedi sicher. «Aber er hat sich bewusst für diesen Schritt entschieden.» Ohnehin sei sein ehemaliger Zimmerkollege in der Schweizer Nati eine sehr bodenständige Person, verrät Mehmedi.

«Xherdan ist ein sehr angenehmer und sehr lustiger Mensch. Es ist sehr, sehr schön, dass er sich über all die Jahre nicht verändert hat. Ich habe ihn kürzlich nach der EM wieder einmal getroffen und er ist immer noch derselbe Shaq wie früher.»

