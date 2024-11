GC-Sportchef Stephan Schwarz über Schällibaum-Entlassung: «Das ist leider im Profi-Fussball so» 10.11.2024

blue Sport Reporter Gianni Wyler spricht vor dem Spiel zwischen den Grasshoppers und St. Gallen mit GC-Sportchef Stephan Schwarz. Dieser weicht den Fragen zum neuen Trainer aber konsequent aus.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Dienstag haben die Grasshoppers Trainer Marco Schällibaum nach einem schwachen Saisonstart entlassen. GC liegt am Ende der Tabelle der Super League.

Vor dem Heimspiel gegen den FC St.Gallen erscheint GC-Sportchef Stephan Schwarz bei blue Sport Reporter Gianni Wyler zum Interview.

Schwarz weicht den Wyler-Fragen zum Schällibaum-Nachfolger aber konsequent aus und sagt bloss: «Wir brauchen einen Trainer, der uns nach vorne bringt.» Mehr anzeigen

Manchmal, ja manchmal verraten Vereins-Funktionäre den Medienschaffenden, welche Gedanken sich die Vereine zu wichtigen Entscheiden gerade machen. Vor allem bei einer Trainerentlassung, wie in dieser Woche bei GC geschehen, gibt es natürlich einige offene Fragen – vor allem jene nach dem Nachfolger.

Möglichst viel aus GC-Sportchef Stephan Schwarz rauszubekommen, hat sich blue Sport Reporter Gianni Wyler zur Aufgabe gemacht. Doch Schwarz bleibt knallhart, antwortet kurz und praktisch nichtssagend und lässt sich rein gar nichts entlocken. Das Transkript eines einseitigen Interviews, von dem Wyler immerhin resümieren kann: «Ich habe alles versucht.»

Wir freuen uns, dass wir mit Stephan Schwarz über die Situation von GC sprechen dürfen. Wie oft sind Sie in den letzten Tagen gefragt worden, wann der neue GC-Trainer endlich kommt?

Stephan Schwarz: Täglich mehrmals natürlich.

Ich habe es selten erlebt, dass ein Klubverantwortlicher ins Interview kommt und die grosse Bombe platzen lässt und verrät, dass XY der neue Trainer wird. Wenn Sie wollen, dürfen Sie das machen. Aber geben Sie uns ein bisschen etwas mit: Was hat vielleicht der neue Mann?

Also spekulieren möchte ich nicht und ich beteilige mich auch nicht daran. Von dem her lassen wir es einfach so stehen. Wir spielen heute das Spiel mit unserem Interims-Trainer und werden dann die geeignete Lösung präsentieren.

Wie weit ist man fortgeschritten mit Gesprächen? Gibt es Kandidaten? Hatten Sie überhaupt Zeit, sich auf das Spiel heute vorzubereiten oder sind Sie nur am Trainer suchen?

Wir sind alles am Vorbereiten. Sowohl das Spiel und parallel auch die Trainerfrage natürlich. Das ist einfach, was wir jeden Tag machen müssen.

Was muss denn der neue Trainer mitbringen, was Marco Schällibaum zuletzt nicht hatte, dass man sich entschieden hat, jetzt diesen Wechsel zu machen?

Also der Marco hat bis zum letzten Tag alles für uns gegeben. Am Ende waren es die Ergebnisse, die den Ausschlag gegeben haben. Das ist leider im Profi-Fussball so. Wir sind beide montags nochmals zusammengesessen und haben mehr oder weniger als Résumé das auch nochmals gezogen. Jetzt brauchen wir einfach einen neuen Trainer, der die Mannschaft wieder mitnimmt. Marco hat das genau so gemacht und dann geht es positiv weiter.

Muss man jetzt ein bisschen warten? Man sondiert den Markt nach möglichen Trainern? Muss man auch warten, was in Greuther Fürth noch passiert mit Michael Wimmer?

Nochmals: Zu Spekulationen äussere ich mich nicht. Und welche Situationen und wenn und wie ist für mich hier grad gar kein Thema heute vor dem Spiel.

Aber geben Sie uns einen Einblick, was sucht GC für einen Trainer?

Einen Trainer, der uns nach vorne bringt.

Was heisst das konkret, was muss er mit der Mannschaft machen?

Sie müssen, wie wir es schon immer gesagt haben, eine gemeinsame Idee erarbeiten und auf den Platz bringen. Und das wird wichtig sein, die Spieler brauchen Vertrauen und dann können sie liefern.

Ich stelle noch eine etwas kritische Frage. Man kann ja Trainer wechseln. Bruno Berner war nicht lange, Marco Schällibaum ebenfalls nicht. Kaschiert man mit den Trainer-Wechseln vielleicht etwas das zu dünne Kader qualitativ?

Glaube ich nicht, nein.

Was macht Sie da so sicher?

Meine Überzeugung.

Was glauben Sie, was sehen wir heute gegen St. Gallen für ein Gesicht von GC? Man ist jetzt am Tabellenende.

Ich gehe davon aus, dass wir heute eine sehr engagierte Leistung sehen, eine geschlossene Mannschaftsleistung und dann hoffen wir, dass wir am Ende das Spiel auf unsere Seite ziehen können.

Und wir hoffen, dass GC schnellstmöglich den neuen Trainer präsentieren kann. Gibt es einen Zeithorizont?

Ich geb keinen Zeithorizont bekannt. Wir spielen heute mit dem Interimstrainer und werden die Lösung präsentieren, sobald sie bereit ist.

