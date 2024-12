Contini wird neuer YB-Coach: «Herzlichen Dank an den Schweizer Verband» 18.12.2024

YB hat den Nachfolger für den im Oktober entlassenen Patrick Rahmen gefunden. Wie von blue Sport angekündigt, wird Giorgio Contini beim Meister das Zepter übernehmen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die YB-Trainersuche ist beendet: Giorgio Contini wird der neue Trainer an der Seitenlinie des Meisters.

Der bald 51-Jährige beendet sein Engagement als Nati-Assistent vorzeitig und unterschreibt bei den Bernern einen Vertrag bis 2027.

Contini freut sich auf die neue Aufgabe und sagt: «Ich bin überzeugt, dass wir gute Möglichkeiten haben, um unter die ersten sechs Teams zu kommen.» Mehr anzeigen

Die Young Boys haben den Nachfolger des im Oktober entlassenen Cheftrainers Patrick Rahmen gefunden. Nachdem Joël Magnin die Mannschaft bis zu Weihnachten als Interimstrainer geführt hatte, wird ab dem neuen Jahr Giorgio Contini an der Seitenlinie der Berner stehen. Der 50-Jährige unterschreibt bei YB einen Vertrag bis 2027.

Magnin, der die Aufgabe vor gut zwei Monaten zum zweiten Mal interimsmässig übernommen hat, kehrt nun, wie mit der Vereinsführung vereinbart, wieder auf seinen angestammten Posten als Trainer des U21-Teams zurück.

«Wir wollen auf der Trainerposition unbedingt wieder Kontinuität und sind überzeugt, dass wir diese mit Giorgio Contini erreichen werden», sagt Christoph Spycher, VR-Delegierter Sport bei YB. Sportchef Steve von Bergen ergänzt: «Contini passt bestens in unser Profil. Er kennt die Super League aus langjähriger Erfahrung, ist sehr fordernd und hungrig und hat eine klare Linie. Als guter Kommunikator hat er einen guten Zugang zu den Spielern, zumal auch seine menschlichen Qualitäten sehr geschätzt werden.»

Dank an den Schweizer Verband

Contini, der in Winterthur geboren wurde und am 4. Januar 51-jährig wird, spricht nicht weniger als fünf Sprachen. «Die Chance bei YB will ich unbedingt packen. Es ist mir bewusst, dass die Mannschaft ein schwieriges Halbjahr hinter sich hat. Aber ich bin überzeugt, dass wir gute Möglichkeiten haben, um unter die ersten sechs Teams zu kommen», wird Contini in der Medienmitteilung zitiert.

Zudem bedankt sich der bisherige Nati-Assistenztrainer beim SFV. «Merci sagen möchte ich auch der Verbandsführung, die mir keine Steine in den Weg gelegt hat, und bei Murat Yakin, der Nationalmannschaft und dem Staff für die hervorragende Zusammenarbeit in diesem Jahr. Ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass ich in absehbarer Zeit wieder als Cheftrainer tätig sein möchte.»

Fünfte Station in der Super League

Bereits vor drei Jahren stand Contini kurz vor der Unterschrift bei YB. Im Sommer 2021 entschieden sich die YB-Verantwortlichen damals aber für David Wagner als Nachfolger für Gerardo Seoane. Viereinhalb Jahre danach zieht Contini doch noch in die Trainerkabine des Wankdorfs ein. Trainingsauftakt in Bern ist bereits am 28. Dezember.

Für Contini wird es fünfte Station als Cheftrainer in der Super League sein. Zuvor stand er in der höchsten Klasse bei Vaduz, St. Gallen, Lausanne-Sport und den Grasshoppers in der Verantwortung. Das Engagement bei den Zürchern endete im Frühling letzten Jahres. Als Spieler wurde Contini im Jahr 2000 mit St. Gallen Schweizer Meister, zudem bestritt der Stürmer 2001 ein Länderspiel für die Schweiz.

Assistent von Nationaltrainer Yakin war Contini seit vergangenem Februar. Für die Rückkehr in den Klubfussball war eine vorzeitige Auflösung des Vertrages mit dem Schweizerischen Fussballverband nötig und wurde deshalb eine Ablösesumme fällig. Die Vereinbarung hätte noch bis zum übernächsten Sommer Gültigkeit gehabt.

