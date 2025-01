Steffen bester Super-League-Spieler: «Bedeutet mir sehr viel» 13.01.2025

Shaqiri? Görtler? Kutesa? Sanches? Nein, Renato Steffen ist der beste Spieler. Unangenehm auf dem Platz und daneben. Der gelernte Maler ist Luganos Unterschiedsspieler und der bunteste Farbtupfer der Liga.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen An der Swiss Football Night wurde Lugano-Star Renato Steffen eben zum besten Super-League-Spieler des Jahres 2024 gewählt.

Shaqiri dürfte der genialste Fussballer sein mit dem feinsten linken Fuss der Liga. Sanches der Talentierteste. Görtler das Mentalitäts-Monster. Kutesa der Torgefährlichste.

Aber im Gesamtpaket ist Steffen die Nummer 1 und die Wahl gerechtfertigt. blue Sport nennt die Gründe. Mehr anzeigen

Im Sommer 2022 holt der FC Lugano Renato Steffen vom VfL Wolfsburg zurück in die Schweiz. 16 Tore und 11 Assists in 115 Bundesligaspielen bringt er mit ins Tessin. Mit diesem Transfercoup unterstreicht der FC Lugano unter dem neuen Besitzer Joe Mansueto seine grossen Ambitionen.

Luganos Idee hinter dem kostspieligen Transfercoup? Steffen soll den Turbo zünden, aus einem starken Team einen Meisterkandidaten, aus einer braven eine eklige Truppe machen. Tore und Assists soll er liefern, logo. Aber vor allem bissig, fordernd und unangenehm soll er sein. Für Gegner und Mitspieler.

Steffen bringt gegnerische Fankurven zum Kochen

Logisch eckt Steffen mit seinen unverblümten Aussagen in der Kabine aber auch in Interviews an. Vor allem am Anfang. Egal, ob nach Sieg oder Niederlage, Steffen versteckt sich nicht, steht hin und sagt, was er denkt. So spielt er auch. Keinem Zweikampf weicht er aus, lässt sich provozieren und provoziert. Damit bringt er gegnerische Fan-Kurven zum Kochen. Ab und an auch die eigene Klubführung. Wie zum Beispiel nach dem verschossenen Penalty seines Mitspielers Vladi bei der 1:2-Pleite gegen YB (siehe Video).

Steffen nach Penalty-Fehlschuss von Vladi stinksauer: «… dann muss er sie auch machen» 10.11.2024

Er wolle in diesen Tagen das Gespräch mit Steffen suchen, meinte Carlos da Silva daraufhin in den Tessiner Medien. Ob dies jemals stattgefunden hat? Unwichtig. Diese Aussage des Sportchefs dürfte mehr dazu gedient haben, die Öffentlichkeit als die Kabine zu besänftigen. Denn schliesslich macht Steffen genau das, wofür er verpflichtet wurde: Er ist direkt und rüttelt auf.

Steffen ist ein Geschenk für die Super League. Ein Spektakel-, ein Unterschiedsspieler, ein Charakterkopf – auch vor dem Mikrofon. Steffen polarisiert, Steffen unterhält. Steffen fällt auf. Zuweilen wirkt es, als sei er aus der Zeit gefallen. Nebst all den durch Akademien, Berater und Medienchefs geschulten und getrimmten Fussballern, die sich kaum wagen, etwas zu sagen – aus Angst, etwas Falsches zu sagen.

Steffen: «Manchmal bin ich schon sehr direkt» Renato Steffen redet mit blue Sport über seine Art auf und neben dem Platz. 22.11.2024

Der gelernte Maler ist der bunteste Farbtupfer der Liga

Shaqiri dürfte der genialste Fussballer der Liga sein mit dem feinsten linken Fuss. Er stand nicht zur Wahl für den Super-League-Player 2024, weil er zu spät im Kalenderjahr zum FCB zurückkehrte. Sanches ist wohl der Talentierteste. Görtler das Mentalitäts-Monster. Kutesa der Torgefährlichste.

Aber Steffen ist als Gesamtpaket die Nummer eins der Liga. Er ist die Mischung zwischen Shaq, Görtler, Sanches und Kutesa. Zudem ist der gelernte Maler ist der bunteste Farbtupfer der Super League. Auch abseits des Rasens.

Wetten, dass auch die gegnerischen Fans ihn vermissen, tritt er dereinst zurück ..? An keinem anderen Spieler können sie sich so schön aufreiben.