YB – GC 0:1 Credit Suisse Super League // 8. Runde // Saison 24/25 28.09.2024

Von wegen Befreiungsschlag! Eine Woche nach dem 4:1-Sieg in Winterthur verliert YB wieder. 0:1 gegen GC – damit bleibt der Meister zuhause weiter sieglos. Entsprechend angefressen sind die Berner nach der Pleite.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Rückschlag für YB: Der Meister verliert zuhause gegen GC 0:1 und verpasst es, in der Tabelle einen Schritt aus dem Keller zu machen.

Patrick Rahmen bleibt damit auch nach seinem vierten Liga-Heimspiel mit YB sieglos. Das passierte vor ihm in Bern nur Christian Gross.

«Für die erste Halbzeit habe ich keine Erklärung. Wir haben uns das komplett anders vorgestellt», sagt Rahmen zu blue Sport.

Am Dienstag folgt für die Berner mit dem Auswärtsspiel in Barcelona das grosse Highlight in der Königsklasse.

Die Hauptprobe vor dem Champions-League-Knüller in Barcelona am Dienstag haben sich die Young Boys natürlich ganz anders vorgestellt. Nach der 0:1-Niederlage gegen GC bleiben die Berner im Tabellenkeller stecken. Erstmals seit 2017 gewinnen die Hoppers mal wieder in Bern.

Die Partie unterstreicht damit die überraschende Heimschwäche der Young Boys auf ihrem Kunstrasen. In dieser Saison verlor der Meister im vierten Spiel zuhause schon zum zweiten Mal und kassierte damit bereits so viele Heimpleiten in der Super League wie in den vorherigen 41 Liga-Spielen im Wankdorf.

Weitere Fakten zeigen, wie tief die Berner in der Krise stecken. Sechs Punkte nach acht Spielen – das ist der schwächste Start der Berner überhaupt in eine Super-League-Saison. In der Super-League-Historie hatte erst ein amtierender Meister nach den ersten acht Spielen weniger Punkte als YB derzeit (FC Zürich 2022/23, 2 Punkte).

«Wir müssen als Mannschaft näher zusammenrücken»

Gegen GC haben die Young Boys auch Pech. Giotto Morandis abgelenkte Bogenlampe landet schon in der 4. Minute im Tor. «Das passt zu unserer Situation. Der erste Schuss ist gleich ein Gegentor», sagt YB-Goalie David von Ballmoos nach dem Spiel zu blue Sport.

Und weiter: «Wir haben es dann nicht geschafft, zwingend zu werden und haben Fehler im Spiel, die wir abstellen müssen. Wir sind gut in die 2. Halbzeit gestartet, konnten den Druck aber nicht bis zum Ende aufrechterhalten, für das wir uns etwas Zählbares verdient hätten.»

Von Ballmoos: «Sehr schwierige Situation»

Wie finden die Berner aus der Krise? «Es ist eine sehr schwierige Situation aktuell, das müssen wir nicht schönreden. Wir wissen, dass wir als Mannschaft näher zusammenrücken müssen. Da ist Eigenverantwortung gefragt, von jedem Einzelnen», so von Ballmoos.

Rahmens Horror-Bilanz

Für den neuen Trainer Patrick Rahmen, der nach seinem Horror-Fehlstart in Bern (3 Liga-Pleiten zum Auftakt) mit der Champions-League-Qualifikation und dem ersten Liga-Sieg zuletzt wieder etwas Luft bekam, ist es der nächste Rückschlag. Rahmen ist nach Christian Gross (2011/12) erst der zweite YB-Coach, der in seinen ersten vier Super-League-Heimspielen keinen Sieg holte.

«Für die erste Halbzeit habe ich keine Erklärung. Wir haben uns das komplett anders vorgestellt. Natürlich war das frühe Gegentor ein Nackenschlag. Aber es ist enttäuschend, dass wir in der Folge bis zur Pause nichts zustande bringen», ärgert sich Rahmen nach der Partie. Die zweite Halbzeit sei zwar etwas besser gewesen, aber auch nicht so, wie er es sich wünsche.

Rahmen: «Für die erste Halbzeit habe ich keine Erklärung»

«Wir wissen, dass wir unter Zugzwang sind. Das darf keine Ausrede sein. Wir haben genug Qualität, um es besser zu machen», wird Rahmen deutlich. «Dass wir so passiv waren, darf uns nicht passieren. Es ist enttäuschend, dass wir heute gegen GC ein solches Spiel gezeigt haben.»

Knüller gegen Barça am Dienstag

Der Dämpfer kommt für YB ausgerechnet vor dem vermeintlichen Saison-Highlight – dem Gastspiel in der Champions League beim FC Barcelona (21.00 Uhr live auf blue Sport).

Wie blicken die Berner jetzt auf den Knüller am Dienstag? «Heute sind es keine schönen Gefühle, aber ab morgen müssen wir nach vorne schauen», meint Cedric Itten. «Wir haben noch so viele Spiele, da freuen wir uns auf die Champions League.»

Immerhin: Auch Barça ist die Hauptprobe fürs Duell gegen YB misslungen. Bei Osasuna gibt es fürs Team von Hansi Flick am Samstagabend eine 2:4-Pleite.

Osasuna – Barcelona 4:2