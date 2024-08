Trikot-Wahnsinn: Shaq-Fans legen gar FCB-Fanshop lahm

Nach 12 Jahren wieder im FCB-Dress: Shaqiri elektrisiert ganz Basel.

Der Shaqiri-Transfer elektrisiert Basel. Der Run auf sein FCB-Shirt mit der «Nr.10» ist so gross, dass gar der FCB-Fanshop lahmgelegt wird. Auch die blue Sport Experten Zuberbühler und Fringer freuen sich auf die Shaq-Rückkehr, warnen aber wegen der immensen Erwartungen

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Xherdan Shaqiri wechselt zurück zum FC Basel.

Nach zwölf Jahren wird Shaqiri nun wieder bei seinem Jugendverein auflaufen, wie dieser mitteilte.

Nach der Rückkehr des verlorenen Sohnes sind die FCB-Fans aus dem Häuschen. Der FCB-Fanshop ist bereits lahmgelegt. Mehr anzeigen

Die Rückkehr von Xherdan Shaqiri (32) begeistert weit über Basel hinaus. Der Schweizer Publikumsliebling ist zurück in der Super League – 12 Jahre nachdem er auszog, um die Fussballwelt zu erobern. Bayern München, Inter Mailand, Stoke City, Liverpool, Olympique Lyon und zuletzt Chicago Fire hiessen seine Stationen.

Auch der ehemalige FCB-Goalie Pascal Zuberbühler freut sich über die Shaq-Rückkehr. «Das waren wunderbare News aus Basel. Toll, dass ein Ex-Basler, der eine super Karriere hingelegt hat, zurückkommt. Shaq hat die FCB-DNA, er wird ein grosser Publikumsmagnet», sagt der blue Sport Experte.

Was für ein Publikumsmagnet man da zurückgelotst hat, merkt der FCB bereits wenige Minuten nach Bekanntgabe des Transfers: Die Shaq-Fans stehen vor dem Fan-Shop beim St.-Jakobpark Schlange. Und Online wird der Fanshop quasi gesprengt. Es werden derart viele Trikots von Shaqiri bestellt, dass die Website vorübergehend überlastet ist und abstürzt.

Erst wollte Shaqiri seine alte «Nr.17»

Shaqiri, der als Jungspund beim FCB immer die «Nr. 17» trug, hat sich die «Nr. 10» geschnappt. Diese hat in der letzten Saison Jean-Kévin Augustin getragen. Der Franzose steht zwar noch immer auf der Lohnliste der Basler, spielt jedoch in den Überlegungen längst keine Rolle und war nicht mal mit im Trainingslager.

Obwohl Shaq erst seine alte «Nr. 17» wollte, hat er sich dann für die Zehn entschieden, als diese ihm angeboten wurde. Am Montag wird er den Fans präsentiert, am Dienstag gibt er eine Pressekonferenz, am Mittwoch trainiert er erstmals seit langer Zeit wieder im FCB-Dress. Shaq-Hype am Rheinknie. Ex-Nati-Trainer und blue Sport Experte Rolf Fringer kanns verstehen, sagt: «Shaqiri ist eine grosse Attraktion für die Liga, er wertet die Super League auf. Ich wünsche ihm viel Glück und Erfolg beim FCB.»

«Erwartungshaltung ist jetzt natürlich gigantisch»

Die Ansprüche der Fans an den FCB und an Shaqiri ist natürlich ebenso riesig wie die Vorfreude. Das birgt auch Gefahren. Zuberbühler: «Die Erwartungshaltung an Shaq und den FCB ist jetzt natürlich gigantisch. Für viele ist man jetzt plötzlich Favorit auf den Titel. Das wird ganz sicher nicht einfach.» Und Fringer sagt: «Ich hoffe, dass Trainer Fabio Celestini dieselbe über Shaqiris Rückkehr genau so erfreut ist wie der FCB und das ganze Umfeld. Und dass er Shaqiri dort einsetzen, wo er Freiheiten geniesst und sich entfalten kann.»

