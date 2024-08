Böni über Shaqiri-Rückkehr: «Das ist ein riesiger Boost für die ganze Super League» Andreas Böni, Chefredaktor blue Sport, über die Rückkehr von Xherdan Shaqiri zum FC Basel. 16.08.2024

Xherdan Shaqiri kehrt zum FC Basel zurück. Er freue sich riesig auf die neue Aufgabe, sagt der Schweizer Nati-Star, der für drei Jahre bis Sommer 2027 unterschreibt.

pat/tbz Patrick Lämmle

«Hey FCB-Fans, ich komme wieder nach Hause. Ich freue mich enorm, euch alle wieder im Joggeli zu sehen», sagt Shaqiri in einem Social-Media-Video des FC Basel. «Shaq» unterschreibt bei seinem Herzensclub einen Dreijahresvertrag bis Sommer 2027.

Es erfülle ihn mit Stolz und es freue ihn sehr, dass er zum FCB in die Heimat zurückkehre. «Seit meiner Kindheit bin ich mit dem Club und der Region tief verbunden. Als Fan und natürlich auch als Spieler. Ich habe in Basel meine fussballerische Ausbildung durchlaufen und konnte dann meine internationale Karriere lancieren», so der 32-Jährige. «Nun möchte ich mit dem FCB nochmal angreifen und ich kann den Moment kaum erwarten, unsere Fans im Joggeli wiederzusehen.»

Der FCB sei bereits seit Wochen mit Shaqiri im Gespräch gewesen, verrät Daniel Stucki. «Wir freuen uns enorm, dass seine Rückkehr nach Basel nun endlich geklappt hat», sagt der Sportchef – und weiter: «Die Unterschrift war – auch finanziell – nur deshalb möglich, weil der FCB, aber vor allem auch Xherdan selber, diese Rückkehr unbedingt wollten. Dass ein Spieler von seinem Format wieder für Rotblau in der Super League aufläuft, ist ein starkes Zeichen an den Club, die Stadt Basel und die Region, aber auch an den Schweizer Fussball generell. Wir sind überzeugt, dass unser Team von seiner Erfahrung und Klasse profitieren wird.»

In der Nati Geschichte geschrieben

Shaqiri lancierte seine Profi-Karriere 2009 beim FC Basel. In drei Jahren gewann er drei Meistertitel und zwei Mal den Cup. Zudem wurde er in den Jahren 2011 und 2012 zum Schweizer Fussballer des Jahres gewählt. Nach drei Saisons in der ersten Mannschaft des FCB wechselte er zum grossen FC Bayern München und gewann dort gleich in seiner ersten Saison die Champions League.

Xherdan Shaqiri kehrt zum FC Basel zurück. imago

Ohnehin ist Shaqiris Trophäenschrank prall gefüllt, auch mit Liverpool hat er die Champions League gewonnen. Der Edeltechniker lief in seiner Karriere auch für Inter Mailand, Stoke City, Olympique Lyon und zuletzt Chicago Fire auf.

Natürlich hat er auch in der Nati Spuren hinterlassen. An der EM im Sommer musste er mehrheitlich mit der Reservistenrolle klarkommen, liess bei seinen Einsätzen aber mehrfach seine Klasse aufblitzen – ja, er schrieb gar Geschichte: Als einziger Spieler hat Shaqiri das Kunststück vollbracht, sich in allen der letzten drei EMs und WMs unter die Torschützen zu reihen. Das schaffte nicht einmal Cristiano Ronald.