So teuer war für Chicago das Shaqiri-Missverständnis

Das Abenteuer von Xherdan Shaqiri in Chicago endet nach zweieinhalb Jahren mit der Vertragsauflösung. Für das MLS-Team war es ein teurer Spass, der Schweizer war bis zuletzt einer der Top-Verdiener in den USA.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zwei Monate nach seiner öffentlichen Abrechnung mit Chicaco Fire wird der Vertrag von Xherdan Shaqiri beim MLS-Team aufgelöst.

Zweieinhalb Jahre lang spielte der Schweizer in Chicago, konnte den Verein aber nicht wie gewünscht zum Erfolg führen.

Für den MLS-Klub entpuppte sich der Shaqiri-Transfer als grosses und vor allem teures Missverständnis. Mehr anzeigen

Viel hat man sich bei Chicago Fire erhofft, als Xherdan Shaqiri im Februar 2022 mit Pauken und Trompeten vorgestellt wurde. Der Schweizer hätte den Klub nach schwierigen Jahren wieder zum Erfolg führen sollen. Der letzte und einzige nennenswerte Titel datiert von 1998, damals holte Chicago den MLS-Cup.

«Ich bin auf dem Höhepunkt meines Könnens und will mithelfen, die glorreichen Zeiten nach Chicago zurückzubringen», so Shaqiri bei seiner Vorstellung. «Ich will meinen Teamkollegen mit meiner Erfahrung helfen und ihnen eine Gewinnermentalität einimpfen.» Zweieinhalb Jahre später das ernüchternde Resultat: Nicht ein einziges Mal schaffte Chicago mit Shaq die Qualifikation für die MLS-Playoffs. Jetzt hat man sich auf die Vertragsauflösung geeinigt.

Erfolgreich war das USA-Abenteuer für den 125-fachen Nati-Spieler dennoch. Zumindest aus finanzieller Sicht. Denn auf der von der MLS veröffentlichten Lohnliste stand Shaqiri bis zuletzt auf Rang 4 – mit einem Jahresgehalt von 8,2 Millionen Dollar (7,1 Mio. Franken). Nur Lionel Messi, Sergio Busquets und Lorenzo Insigne verdienen in der MLS noch mehr.

Eine Million pro Shaqiri-Sieg

Chicago zahlte im Winter 2022 Olympique Lyon ausserdem noch eine Ablösesumme in Höhe von 7 Millionen Euro. Heisst: In der Endabrechnung zahlte Chigaco für zweieinhalb Jahre Shaqiri rund 25 Millionen Franken – eine mögliche Abfindung nach der Vertragsauflösung ist da noch nicht mit eingerechnet.

Ein teurer Spass für die Amerikaner, wenn man bedenkt, dass Shaqiri immer wieder auch verletzt ausgefallen ist oder wegen Nati-Spielen nicht für seinen Klub mitwirken konnte. Insgesamt stand der 32-Jährige 75 Mal für Chicago Fire auf dem Platz, schoss dabei 16 Tore und bereitete 13 weitere vor.

Mit Shaqiri auf dem Platz holte Chicago gerade einmal 20 Siege. Man könnte also auch sagen: Ein Sieg mit Shaqiri-Beteiligung – oder auch ein Shaqiri-Tor – kostete den Verein mehr als eine Million Franken.

Bleibt die Frage, ob Shaqiri im Herbst seiner Karriere noch einmal einen so lukrativen Vertrag unterzeichnen kann. Das wäre wohl höchstens noch in Saudi-Arabien möglich. Wer weiss, vielleicht will der Zauberwürfel seine Laufbahn auch in der Schweiz ausklingen lassen. Der FC Basel soll von einer Shaqiri-Rückkehr zumindest nicht abgeneigt sein ...

