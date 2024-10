Zubi geht mit Spycher und Co. hart ins Gericht: «Die YB-DNA ist weg»

Zubi über Rahmen-Entlassung: «Die YB-DNA ist weg» Pascal Zuberbühler spricht im Talk bei blue Sport über die Entlassung von YB-Trainer Patrick Rahmen. Der blue Sport Experte hält fest: «Ich hätte ih nicht entlassen.» 08.10.2024

Patrick Rahmen ist nicht mehr Trainer bei YB. Geht es nach Pascal Zuberbühler, wäre Rahmen noch im Amt. Der blue Sport Experte zieht die Vereinsverantwortlichen in die Verantwortung.

Für Pascal Zuberbühler ist klar: Auch die Vereinsführung muss über die Bücher. Allem voran in der Kaderplanung seien Fehler gemacht worden.

Patrick Rahmen ist seinen Trainerposten bei YB los. Im Sommer präsentierten die Berner Klubverantwortlichen den 55-jährigen Basler als Wunschlösung, 15 Pflichtspiele später ziehen Spycher und Co. die Reissleine.

«Für mich ist die Entlassung von Patrick Rahmen der falsche Entscheid», sagt Michael Wegmann, Leiter Sport Online, im Talk bei blue Sport. «Es ist eine Boykotterklärung der Führung.» YB habe es verpasst, hinzustehen und gemeinsame Fehler, die gemacht wurden, zuzugeben.

Fehler wurden gemäss Pascal Zuberbühler in der Kaderplanung gemacht. «Klar, die Leistungen von YB in der Liga sind eine Katastrophe. Aber wir müssen auch die Transferpolitik des Vereins anschauen. Ich hoffe, die YB-Führung dreht auch jeden Stein bei sich selbst um.»

Keller-Transfer ein «ganz schlechter Schachzug der YB-Führung»

Für Zubi ist die Rückkehr von Keeper Marvin Keller im Sommer ein Paradebeispiel bezüglich der fehlerhaften Kaderplanung. «Das war für mich ein ganz schlechter Zug der YB-Führung.» Das habe ein Durcheinander reingebracht, zumal der Vertrag von David von Ballmoos vorzeitig bis 2027 verlängert wurde.

Auch der Fakt, dass viele YB-Spieler Französisch sprechen, ist für den blue Sport Experten ein «kleines Problem». Rahmen philosophiere und analysiere auf Deutsch hervorragend, auf Französisch sei er weniger sprachgewandt.

Zubi hält fest: «Die YB-DNA ist weggegangen. Rahmen sollte diese wieder zurückbringen. Ich hätte ihn nicht entlassen.» Ausserdem hätte Rahmen dem Verein mit der Qualifikation für die Champions League viel Geld gebracht.

Viel Geld, aber wenig Punkte: Unter Patrick Rahmen erspielte sich YB in neun Ligaspielen grade mal sechs Zähler. «Rahmen hat nicht das Maximum aus der Mannschaft herausgeholt», glaubt Wegmann. Dennoch sei YB nicht so gut, wie es die Vereinsverantwortlichen meinen würden. Dem pflichtet auch Zubi bei: «In diesem Jahr war die Mannschaft nicht gut genug.»

Mammut-Programm für Interimstrainer Magnin

Ob Interimstrainer Joël Magnin den Meister aus dem Sumpf ziehen kann? Die bevorstehenden Spiele haben es zumindest in sich: mit Leader Luzern, Inter Mailand, Lugano, Basel und Zürich stehen gleich fünf happige Spiele in Folge auf dem Programm. Was zu einem Vorteil für Magnin verkommen könnte: YB ist in keinem dieser Spiele Favorit, meint Wegmann.

Zuerst hat Magnin während der Nationlmannschafts-Pause aber elf Tage Zeit, die Mannschaft neu einzuschwören, um dann am 19. Oktober im Wankdorf gegen Luzern voll anzugreifen und den YB-Kurs zu drehen.

